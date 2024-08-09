中鼎獲亞太暨台灣永續行動獎及頂尖永續長獎

CTCI中鼎集團為國際級統包工程公司，致力推動全球永續，昨日在2024「亞太暨台灣永續行動獎」獲頒3金1銀，永續長何麗嫺更獲頒「頂尖永續長獎」。

本獎項由台灣永續能源研究基金會舉辦，表揚各界實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs）的成果及貢獻。何麗嫺表示，因應ESG及淨零趨勢，中鼎集團近年持續發展與地球永續息息相關的「綠色工程」，並積極協助業界綠色轉型，攜手合作夥伴打造低碳供應鏈，永續共好。

此次中鼎集團獲獎的4大行動方案，為多年來實踐ESG的成果，包括以下重點：

‧ 「SDG13氣候行動」金獎：以「iEPC智能化統包」及「Digital Twin數位雙生」智能加值服務，結合跨領域的綠色技術和經驗，為客戶提供全生命周期的淨零永續解決方案。

‧「SDG06潔淨水與衛生」金獎：將水資源領域的服務，從工業廢水、都市污水的再生利用，拓展至高科技電子產業的廢水再生回用、海水淡化廠等領域，以第二水源開拓穩定產業及民生用水。

‧「SDG12負責任的消費與生產」金獎：中鼎集團旗下耀鼎公司，針對大量廢異丙醇（IPA）的回收再利用，持續導入技術提高應用價值，並以低碳生產，實踐綠色製造。

‧「SDG04優質教育」銀獎：設立「中鼎大學」數位學習平台，提供全球約8,000同仁無國界、零時差的學習，並成立免費開放外界使用的「鼎學網」。