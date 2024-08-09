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囤房稅效應？ 全台富爸媽狂送房 贈與移轉創新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

政府近期針對多房者課以重稅，全台「富爸媽」們紛紛卯起來送房？住商機構盤點內政部統計，全台上半年贈與、繼承移轉棟數達2萬8,771、3萬7,367棟，創內政部1991年有統計以來最高跟次高紀錄。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近期政府推出選擇性信用管制，加上7月「囤房稅2.0」上路，高資產族為達節稅功效，大多選擇贈與房產與親人，致使贈與移轉棟數成長不少。

根據內政部數據，全台2024年上半年贈與移轉棟數達2萬8,771棟，與去年同期相比成長3%，為有統計以來的新高。

徐佳馨分析，央行6月針對六都與新竹縣市自然人購買第二戶，貸款成數由原先7成降為6成，且無寬限期；若搭配過去選擇性信用管制措施，目前自然人購置高價住宅、第3戶以上住宅者，貸款上限僅達4成，且同樣無寬限期。

同時，7月上路的「囤房稅2.0」，規範非自住住家用房屋改採「全國歸戶」，且調高多屋者房屋稅率達2~4.8%，種種重稅壓在多屋者身上，讓多戶持有人提高贈與房產予親人的需求。

細看六都贈與移轉棟數，上半年以新北市5,653棟、台北市4,817棟分列冠、亞軍。其中，北市贈與移轉棟數與去年同期相比，增幅達7.3%，更是冠居六都。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，雙北為全台房價最高的都會區，地段優勢之下，尤其北市更集中不少金字塔族群，若持有多戶不動產，房屋稅等持有成本自然較高，因此更有贈與房產予親人的節稅需求。

另觀察內政部統計，全台繼承移轉棟數上半年度達3萬7,367棟，雖與去年同期相比出現3.2%的減幅，但仍是有統計以來同期次高。

賴志昶分析，近年來不僅房價高漲，土地公告現值同樣大增，不少民眾為減少移轉後的土地增值稅，寧願「躺平」等繼承，加上近年高齡化趨勢難解，致使全台繼承移轉量體仍維持高檔。

賴志昶表示，每人每年都會有244萬元的贈與免稅額，若為房屋評定現值較低的房產，可藉由此操作達到節稅功效，惟不管是贈與或繼承節稅，需考慮受贈人或繼承人之後將房屋賣出，是否會出現產生較高稅費的可能性，建議贈與或辦理繼承前應先行規劃，無論是轉售後善用重購退稅、房地合一自用稅率等方式，都是值得先評估的節稅作法。

全台歷年上半繼承、贈與移轉棟數統計。表／住商機構提供
全台歷年上半繼承、贈與移轉棟數統計。表／住商機構提供

內政部 囤房稅

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