全台十大人口密集區 高雄這區房價漲最快
人口向來是房市的票房保證，中信房屋研展室彙整實價登錄資料，近一年全台人口最密集前十大行政區的平均房價均呈現上漲趨勢，且以高雄市新興區的漲勢最為顯著，年漲幅達13.7%，平均房價約為每坪26.6萬元。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，人口密度高的地區普遍生活機能成熟、商業活絡，區內有穩定的居住需求，房市更具支撐，觀察全台人口密度最高的十大行政區，雙北就佔了8個。排名第一是新北永和區，每平方公里有近3.8萬人。
莊思敏分析，台北是台灣的首善之都，也是眾多政府機構、大型企業的所在地，擁有完善的產業和活躍的商機，持續吸引外來就業人口的湧入，然而，由於台北市房屋供不應求，房價長期居高不下，目前區內新建案的房價基本都在單坪百萬以上，中古屋均價也要7字頭。
至於新北，新北緊鄰台北，房價比台北親民許多，最近幾年磁吸了不少北市外溢人口的目光，帶動區域房市交易量能穩步提升，此外，新興重劃區和重大建設項目也為新北房市帶來了可觀的發展潛力。
對於房價年漲幅最多的高雄市新興區，中信房屋澄清文山加盟店店長潘素珍表示，新興區是高雄發展較早期的區域之一，區內坐擁六合夜市、新堀江、南華商圈、玉竹商圈等多個成熟商圈，知名的大統百貨也坐落於此。
另外，區內中正路更是金融大樓林立，而且又有高雄捷運紅線、橘線經過，整體的生活機能和交通機能都很不錯，加上人口密度高，房價很有抗跌保值性。
她表示，近年來伴隨周邊亞洲新灣區的開發建設，新興區的房市能見度也在不斷提高，目前區內屋齡30年以內中古屋的房價普遍落在2-3字頭，新推案數量不多，開價甚至上看4字頭，與前幾年相比，新興區的房價上漲了不少。
莊思敏指出，少子化趨勢愈演愈烈，人口流失嚴重的地區，房市發展往往面臨著更大的不確定性和泡沫化風險。相反，對於人口密集的地區來說，由於此類地區購房需求和租房需求相對較多，其房市的支撐力也就更加穩固，房價欲跌不易。建議民眾挑選購屋標的時，除了考量基礎機能、建設題材之外，也應密切關注所在區域的人口情況。
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