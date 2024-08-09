保瑞營收／7月17.2億元、年增六成 前七月營收逼近百億元
保瑞（6472）9日公告7月合併營收為17億2,100萬元，不僅較上個月增加約1.4%，更較去年同期大幅躍升逾六成，創下17個月以來新高。
保瑞累計今年前七個月自結合併營收已達96億600萬元，較去年同期成長約6.9%。
保瑞表示，7月旗下兩大事業體營收皆有成長；其中，7月1日將保盛藥業原有委託第三方物流公司的藥品倉儲與配送全數移轉至USL在明尼蘇達自有之物流中心的第一個整合里程碑不僅如期達標，並已順利出貨，物流管理的品質與效率大幅提升，亦為2024年下半年的持續成長奠定了穩固的基石。
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