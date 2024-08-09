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祥翊上半年EPS -0.38元、虧損收斂 下半年拚五藥品上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

祥翊（6676）8日董事會通過2024年上半年財務報告，受惠抗感染用藥NFT-C與多重抗癌用藥CPA-I的需求增加，帶動銷售及分潤收入成長，加上CDMO業務穩健挹注，激勵祥翊今年上半年合併營收2.34億元，創下歷史同期新高，年增31.68%。

展望下半年，祥翊尚有5項產品在美國進入藥證審查階段，在美國以外市場也有藥品分別在中國、台灣等地進行藥證審查，有機會在下半年取證上市。受惠多重抗癌用藥CPA-I需求強勁，加上CDMO業務穩健成長，公司對下半年營運維持審慎樂觀。

獲利部分，去年同期因有較高比重之高毛利的專案里程碑金挹注、墊高基期，加上今年調整會計科目，將已通過FDA查廠後的產線及已取得藥證之無形資產，由營業費用重分類至營業成本，致使上半年營業毛利及毛利率較去年同期減少。不過，隨著產品陸續取證上市擴大營運規模，本業及稅後虧損同步收斂，今年上半年營業淨損4,811萬元、稅後虧損3,929萬元、每股虧損0.26元，明顯較去年同期的營業淨損5,273萬元、稅後虧損5,213萬元、每股虧損0.38元大幅改善。

祥翊表示，財報上雖仍呈現虧損，但今年上半年扣除稅、利息、折舊與攤銷前的利潤（EBITDA）較去年同期增加130%，本業的營運活動能持續產生正向現金流量，未來隨著經營規模的擴大，有助進一步提升營運效率與獲利能力。

祥翊進一步表示，公司目前的營收來源以美國市場為主，有7項利基藥品上市銷售，而自去年起藉由「一藥多證」模式開展全球市場布局，加速壯大營運規模。

「一藥多證」是指祥翊將在美國已上市藥品的技術文件，授權給其他國家或地區合作夥伴負責藥證申請，待取證上市後由祥翊生產供貨。其中，婦科用藥CPT-I率先於去年向中國國家藥品監督管理局（NMPA）提交藥品註冊申請，今年已順利向英國提交上市許可申請，預計本季將再向阿拉伯聯合大公國提交藥證申請。此外，多重抗癌用藥CPA-I也規劃結盟銷售夥伴於本季進軍澳洲市場，正進行最後洽談。

此外，祥翊自跨足CDMO業務以來，累計執行超過30個項目，客戶遍及海內外，其中不乏新藥公司。今年4月，祥翊再與國際知名藥廠簽署前列腺癌用藥的新代工合約，進軍美國市場，累計上半年來自CDMO的營收4,872萬元，年增 9.63%，本季還將有跨國藥廠專程來台洽談全球合作代工案，CDMO的營運成效可望持續顯現。

抗癌 美國

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