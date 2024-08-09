安成生技 AC-203順利開展各國臨床試驗 啟動對外授權

安成生技（6610）8日董事會通過上半年財務報告書，因旗下新藥尚處於開發與臨床階段，上半年每股虧損1.1元。安成生技表示，今年將持續推進二大候選新藥AC-203與AC-1101的開發，並同步洽談對外授權及商業合作，盼能再次促成新授權案，提升公司國際競爭力與市場價值。

其中，開發後期之新藥AC-203軟膏正進行治療單純型表皮分解性水皰症（EBS）的全球多國多中心第二/三期臨床試驗，並已獲美國、台灣、澳洲、菲律賓、英國、義大利、奧地利、波蘭、馬來西亞、以色列、韓國、法國等12國同意啟動收案，並持續推進臨床試驗進度，預計於今年底或明年初進行期中分析。

EBS為遺傳性表皮分解性水皰症（EB，俗稱「泡泡龍」）最主要的類型，主要是基因突變遺傳所引起的一種嚴重且罕見的皮膚疾病，全球中重症EBS病患人數估計約為14萬人，迄今尚無獲核准的治療藥物。

今年以來，安成生技積極參加全球多個國家的EB病友組織活動，提供贊助支持病友團體，善盡企業永續及社會責任；也藉由活動就AC-203第二/三期臨床試驗計劃與當地病患、家屬、臨床試驗醫師和意見領䄂等進行面對面交流，分享參與臨床試驗的公開資訊，對進行中的AC-203全球試驗收案將有正向助益。

隨著AC-203第二/三期臨床試驗收案的進展，公司也持續進行對外授權洽談，目前鎖定以歐美及其他區域市場為主，憑藉先前成功授權中港澳地區、日本與韓國的實績，希望能再下一城，逐步完成全球區域授權拼圖。

安成生技另一個重要候選新藥AC-1101，近期傳出好消息，其用於治療環狀肉芽腫（Granuloma Annulare, 簡稱GA）的美國1b期臨床試驗結果，顯示該藥物安全性無虞、耐受性良好、藥動學（PK）特性符合預期，且初步觀察到有治療趨勢。

安成生技表示，全球迄今尚無環狀肉芽腫的治療用藥獲准上市，具有未滿足的醫療需求，AC-1101深具進一步開發價值。安成生技目前規劃向美國FDA 申請AC-1101 用於治療環狀肉芽腫的孤兒藥資格認定，同時尋找全球授權合作夥伴。