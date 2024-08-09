台灣產業控股協會會員大會 助台灣企業走出國際

台灣產業控股協會（TIHA）為台灣第一個以推動產業控股為宗旨的協會，成立以來致力扮演產官學界的溝通橋樑，希冀打造產業共贏生態圈。8月7日召開第二屆第二次會員大會，邀請國家發展委員會主任委員劉鏡清親臨現場，並與台灣產業控股協會理事長黃偉祥、台灣併購與私募股權協會理事長朱志洋及台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦展開精采座談，為台灣產業控股業態發展提供深入觀察及建議。

劉鏡清致詞表示，「台灣許多企業的海外競爭力不足，主因是公司規模太小。」他並以台灣工具機產業為例指出，其他國家的工具機企業規模以百億台幣計，相形之下，台灣的工具機企業多為十億規模，每年可投注研發經費相差甚遠，「現在是競爭勝敗關頭，產業唯有合作才能壯大，產業控股將是台灣產業未來再躍升的關鍵，在此要特別謝謝台灣產業控股協會的大力推動及付出，政府也將在各項政策上支持產業控股業態發展。」

黃偉祥致詞表示，「推動台灣產業控股業態發展，協會責無旁貸，隨著國際競爭日趨激烈，我們也期許協會要加緊腳步，近來更從形塑產業控股的專業知識，進一步推進至協助企業合組產業控股及提供輔導。」他並進一步說明協會將結合外部專業資源，致力建立諮詢機制，並擴大及加深產業研究，做為政府制定及實施相關政策的依據。

下半場的座談交流，資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長游明德主持。黃偉祥說明，合組控股可以實現資源共享和風險分散，「然而，許多台灣企業家和高階管理者習慣於獨立運作和決策，合組式產業控股則要求必須學會與其他夥伴共同治理和決策，這不僅需要克服文化障礙，也需要在合作夥伴間建立深厚的信任和有效的溝通機制。」

劉鏡清對此強調，台灣產業面臨著轉型的重要時期，許多傳統的經營管理方法不再適用當前情勢，要實現產業的再翻轉，必須採用新策略和科技，關鍵之一是資本效率化，這不僅是關乎財務調整，更是企業經營策略的重新定位。

朱志洋則以豐富的併購實務經驗及併購協會理事長身份表示，相較產業控股模式，台灣的併購也不乏成功案例，「對於達到一定規模的台灣企業而言，控股的確也是一個非常值得考慮的選項，企業彼此能透過密切合作享有綜效，有助企業永續發展，以及提升整體產業競爭力。」

豐富經驗的黃日燦也直言，台灣企業無法沿用過去的成功方程式，也就是不能再單打獨鬥、要打群架，「然而推動目標需要需要人和錢，呼籲台灣企業界的許多成功人士能共同投入，協助台灣產業做大、做強。」座談會最終，各領域專家一致認同產業控股是台灣產業在國際舞台上更上一層樓的解方，也期待政府能提供政策及發展上的支持，以鼓勵更多企業以產業控股從做大、做強，到共好、共贏，邁向國際舞台。