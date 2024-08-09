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中小企業減碳 成新課題

經濟日報／ 文／安永聯合會計師事務所

據2023年中小企業白皮書統計，2022年臺灣中小企業家數占全體企業逾98%，就業人數占全國八成，顯為台灣經濟發展之磐石。

隨著各國政府宣示淨零轉型目標與淨零排放政策，全球人為溫室氣體總排放量應受限制的時代即將來臨。

未來，政策與市場需求將構築在低碳排放、甚至淨零排放的技術基礎上，資金將更加傾向於支持環保與低碳技術，對於為作為全球供應鏈體系一環的中小企業帶來挑戰與機會。

「質疑、理解、成為」是淨零轉型的必經過程，依據國際中小企業氣候中心（SME Climate Hub）2023年的調查，近七成受訪者表示需要額外的資金因應或加速減排，然而發行債券或取得銀行貸款所產生的費用，例如：手續費、諮詢費、法律費用、取得信用評等或外部審查之成本等，將增加中小企業的負擔。

為此，櫃買中心推出外部審查費用補貼措施，有效減輕企業發行永續發展債券負擔，適切回應中小企業減碳需求。（作者是氣候變遷、永續發展服務與ESG諮詢服務曾于哲負責人暨執業會計師、高昱澤經理）

債券 櫃買中心

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