統一超展現永續綠實力

統一超商（2912）以「日常碳」作為主軸，聯手旗下7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便等關係企業，參加昨（8）日登場的「2024第三屆亞太永續博覽會」，透過多項活動，打造單一企業規模最大永續生活體驗場域，創造嶄新永續綠潮，展現品牌永續綠實力。

根據資料顯示，超過七成民眾願意購買寶特瓶回收製成的永續商品，在評估回收管理與教育等永續指標時，「超商」超越住家、辦公室和餐廳等場域，竄升至第二名，僅次於學校。

統一超商持續從超商本業創新推展永續行動，透過全台超過7,000家的7-ELEVEN，邀請消費者共同體驗綠色消費。

統一超商觀察，目前7-ELEVEN使用一次性餐具的使用量與2021年相比減少一成；「i珍食」相關商品購買人次增加1.5倍；而自帶杯使用人次更激增三倍，約每五人就有一人使用非一次性飲料杯。

統一超商今年參與「亞太永續博覽會」，並加入經濟部「協助台灣會展業者落實減碳計畫」，將展區現場製作物、用電重新規劃設計，從原先的木作、PVC合成板等材質，替換為蜂巢板、宣影布等環保材質。依據工研院碳排放估算，減碳幅度超過七成，有助落實「永續會展」。

統一超商今年攜手旗下關係企業品牌參加， 7-ELEVEN在參展期間每日會於固定時段舉辦OPEN家族互動活動，並將門市招牌移師永續博覽會現場，讓消費者體驗替7-ELEVEN關閉招牌燈，達成一指就能響應為地球減碳。

今年也引進「AI永續E型人」的互動體驗，實測自己的永續指數，並能夠保存測試結果，公開上傳至個人社群平台，並完成Hashtag #7ELEVEN日常碳，還有機會抽商品卡。展覽期間中，7-ELEVEN在OPENPOINT App推出「GOODS永續」專區，上架多款低碳商品，限時三天可於線上購買，並到實體門市取貨。

星巴克則以「Shared Planet共愛地球」為主題，從「COFFEE」、「PEOPLE」、「PLANET」三個面向出發，展現對於人與社區、環境的關懷。而在指定時段中，星巴克並推出闖關小卡活動與消費者互動，完成指定體驗即可獲得贈品。

黑貓宅急便以「永續綠能」、「數位減碳」、「節能節電」、「產地直送」四大主題為參展主軸。