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台灣大揭露自然相關財務

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
台灣大哥大董事長蔡明忠。 台灣大哥大／提供
台灣大哥大董事長蔡明忠。 台灣大哥大／提供

台灣大哥大（3045）規劃將自然和經濟條件納入未來策略考量，2023年10月已領先業界發表首本TCFD報告書（氣候相關財務揭露），8月2日再發布電信業第一本自然相關財務揭露（TNFD）中文版報告書。

透過TNFD報告書，台灣大深入探討影響電信服務業的預警機制與管理作法，同時研究為大自然帶來正面效益的永續商品與綠色服務，訂定相應指標和管理目標。

台灣大參照TNFD V1.0版本所建議的揭露指標，依據LEAP（Locate，Evaluate，Assess，Prepare）方法學，進行電信產業最完整之自然依賴、衝擊、風險與機會分析，範圍涵蓋100%營運據點，包含辦公室、門市、機房、基地台，並擴及450家全球供應商。

台灣大重視生物多樣性，已展開橫跨高山及海洋的兩大計畫，包括IoT科技賦能促進台灣山椒魚研究發展，及開發台灣民間第一套加入AI辨識功能的「AI Ocean數據海洋」海洋生物資料庫。

台灣大2022年發表「保護生物多樣性及零毀林宣言」，將2023年訂為「台灣大生物多樣性元年」，同年5月率先業界導入TNFD的分析流程，2024年8月首發TNFD報告書。

此報告書有五大亮點，一、首家參照TNFD V1.0版本發布報告書之台灣電信業；二、報告書係經董事會層級之永續發展委員會決議通過，實踐董事全面督導自然與氣候治理；三、同時考量法規與非法規規範地區，完整分析全球所有生態敏感區；四、分析範圍涵蓋100%營運據點，包含辦公室、門市、機房、基地台；五、擴及全球450家供應商，掌握上游活動的自然依賴與衝擊。

台灣大董事長蔡明忠表示，除氣候危機外，防止生物多樣性喪失與確保生態系統完善，成為另一項全球永續發展的挑戰，企業不僅應增強調適能力，更需挖掘新的商業機會，促進以企業營運增長為導向的創新。

台灣大從「營運對自然氣候的依賴程度」及「營運對自然氣候的衝擊程度」兩大面向分析所有生態敏感區的座落點，評估自身營運活動對自然及生態系統的依賴與衝擊，以及相應的風險與機會。

台灣大攜手台大研究團隊，透過IoT科技及資源挹注促進台灣山椒魚研究發展；與社會創新團隊「BlueTrend藍色脈動」，開發台灣民間第一套加入AI辨識功能的「AI Ocean數據海洋」海洋生物資料庫，促進海洋生物多樣性。

台灣大亦與價值鏈夥伴議合，在供應鏈ESG問卷中納入「生物多樣性題組」，邀請逾百家供應鏈夥伴簽署「信守保護生物多樣性承諾」，未來亦將投入藍碳生態系統之復育。

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