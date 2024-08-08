智慧經營／大亞集團董事長沈尚弘 企圖心好勝心 致勝要訣

大亞集團董事長沈尚弘近年帶領公司找到第二、第三成長曲線，更從傳統線纜廠推升成能源串接管理領導品牌，沈尚弘表示，自己做事一直秉持著「五根電線桿」理論，透過訂定短期目標、長遠計畫，讓公司邁向成長，一步步走向高峰。

靠五根電線桿理論攀峰

談起經營管理心法，沈尚弘笑說，其實這要從騎腳踏車說起，自己平時喜歡游泳、跑步，偶爾閒暇時也會去騎腳踏車，但一次經朋友邀約，至此認真踏上車友之路，甚至還有兩次騎上武嶺的經驗，而騎腳踏車的過程也開啟自己很多對人生觀念的啟發。

沈尚弘表示，騎腳踏車在爬坡時是相當累的一個過程，他每次騎就開始數五根電線桿，先告訴自己騎到五根電線桿的距離就好，就這樣每50公尺數一次，數著數著，五根電線桿就到了，接著再騎下一個五根電線桿，慢慢地，終點站就抵達了。

有這樣的騎腳踏車經驗，讓沈尚弘發現「夢想可以很遠大，但是得先有短期目標」，因為先設立簡單的目標，在心理上容易得到滿足，而才會有動力，繼續完成下一階段的目標，只要不停下來，最終就可以達到目的地。

大亞從線纜廠推升成能源串接管理領導品牌，也是從一個小小的動念開始，沈尚弘分享，早期政府推動離岸風電示範機組時，大亞就研究離岸風電並參與標案，當時標案拿到備取第一，奠定了很大的信心，後來才有要做「能源串接領導品牌」的想法，於是從小型的屋頂型太陽能著手，一步步慢慢往上爬，到現在大亞已經有74座屋頂型、地面型太陽能電廠。

沈尚弘表示，大家對夢想總會覺得遙不可及，但並非沒有實現的機會，關鍵在於要有抗性、耐心，而這個過程往往會讓人想放棄，但只要用「五根電線桿」的方法，就可以在過程中不斷獲得成就感，而成就感是推升人們往前走的要訣，所以自己也常跟同仁分享這個道理。

發展第二第三成長曲線

除了「五根電線桿」理論，私底下的沈尚弘對生活也相當嚴謹、規律，這樣的風格體現在經營中，大亞發展穩健，近年來在綠能領域、大亞創投等發展第二、第三成長曲線，為公司帶來不錯的獲利。

沈尚弘表示，自己每天早睡早起，清晨4點就起床，開始處理公事，而這是一天當中最重要的時間，因為最安靜，頭腦也最清醒，此時處理任何事物，都可以擁有最佳的判斷力。

此外，對於工作的態度，沈尚弘表示，要做好一份工作，最重要的是要培養「好還要更好」的好勝心。他常勉勵年輕人，進入職場除了要有企圖心，還要有好勝心，這是非常寶貴的資產，擁有好勝心是內在驅動的力量，會把工作做得愈來愈好，不論是年輕人或是管理者，保有這樣的態度，都能夠把事情做得更全面，走向成功。