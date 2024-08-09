永續行動獎／中油友善生態 奪五大獎

「2024 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」昨 （8）日頒獎，台灣中油獲頒五項大獎，包括「台灣永續行動獎」三獎項（金、銀、銅級各一項），以及「亞太永續行動獎」二獎項 ( 同為銀級），表彰中油在實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs）上的努力。

「亞太暨台灣永續行動獎」是表揚各界實踐聯合國17項永續發展目標工作上的成果及貢獻。

在SDG14保育海洋生態方面，中油在建設第三座液化天然氣接收站過程中，除採取友善藻礁生態之外推方案，並進行觀塘的區域生態保育工作，確保生物多樣性，獲得肯定。中油以「藻回初衷，聚礁未來」專案及「Safeguardingthe Ecology：Conservation Efforts for Rare Birdsand Algal Reefs」專案獲頒台灣永續行動獎金級及亞太永續行動獎銀級殊榮。

在SDG8促進就業與經濟成長方面，中油運用冷排水冷能，進行大型海藻養殖，培養多元藻類，開發海木耳禮盒、冰品、麵條，並透過海藻原料規格化，以及生產流程標準化，研發藻體食品、養殖飼料、保健醫療產品，帶動產業發展，也落實循環經濟。

此次是以「大海寶石藻類精粹」專案及「CircularEconomic: The LNG Cool Energy Utilizations」專案獲頒台灣永續行動獎及亞太永續行動獎銀級肯定。

在SDG15保育陸域生態方面，中油在台中供油中心的綠色永續整治，採用環境友善低碳工法及最佳化工程管理，以「油汙轉寶土之綠色守護」專案獲得銅級肯定。

中油並與台電代表經濟部參加昨天登場的「2024亞太永續博覽會」，以「Energy Go!能源與生態共舞」為主題，讓觀眾體驗虛實互動，以了解七大能源的知識與發展，認識國營事業為實現淨零永續的具體行動和成就。