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永續行動獎／玉山「綠金生態圈」吸睛

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控榮獲TSAA台灣永續行動獎特優，由銀行法金執行長柯尊仁（右）出席領獎，外交部政務次長田中光（左）授獎。 玉山金控／提供
玉山金控榮獲TSAA台灣永續行動獎特優，由銀行法金執行長柯尊仁（右）出席領獎，外交部政務次長田中光（左）授獎。 玉山金控／提供

台灣永續能源研究基金會昨（8）日於亞太永續博覽會舉辦「2024亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，玉山金控（2884）獲得特優殊榮，並以「決勝千里 美麗新能源」及「打造營運永續環境」為題，在「可負擔能源」及「氣候行動」類別獲得評審肯定。

此外，玉山作為永續金融先行者，於本屆博覽會展示生物多樣性創新解決方案，攜手友善食材價值鏈合作夥伴，鏈結上游生產者、食品物流商、下游零售消費通路，共同擘劃Farm to Table藍圖，以金融力量支持產業永續轉型。

本屆台灣永續行動獎，玉山以打造「綠金生態圈」為主軸，從收地開發到已商轉階段，從第三型小規模電站至第一型電業法大型電站，從創能、儲能至用能，在電站開發周期的任何階段，玉山皆可提供顧客「一站式顧問服務」，以此獲得評審青睞。

氣候行動上，玉山超越原先設定的減碳目標，主要透過節能改善、導入綠建築、建置太陽能、購買綠電與憑證等措施，其中國際級綠建築、綠電轉供與碳中和據點作為更是金融業領先指標。

玉山銀行也以金融本業支持農業食材生產轉型與生物多樣性，在生產端推出「活力石虎融資專案」，鼓勵農產品經營者透過申請產銷履歷、有機與綠色保育標章，支持環境友善食材生產。專案以台灣特色原生物種「石虎」命名，代表玉山守護農田生物多樣性的決心，另石虎台語發音近似於「食好」，表示支持農產品經營者提供安心的優質食材。

於消費端，提供永續認證餐廳專屬金融服務，鼓勵餐飲、旅宿業採用有機、綠色保育及產銷履歷食材，期望連結生產及消費兩端，達成產業與環境共好，打造「Farm to Table」友善食材價值鏈。

除了融資專案，玉山以實質採購支持環境友善，如建置網頁精選農產品供員工購買，今年更舉辦內部地方創生園遊會，販售多樣環境友善食品，並邀農業部生物多樣性研究所阿虎共襄盛舉，在支持農產品的同時，了解友善農耕、石虎保育等生態議題。

玉山秉持實踐「綜合績效最好、也最被尊敬的企業」使命，持續接軌國際，推動永續發展，整合內外部資源及合作夥伴，以創新金融模式引領維護生物多樣性，創造生態永續共好。

玉山金控 石虎

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