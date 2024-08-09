永續行動獎／榮成循環經濟 蟬聯金獎

榮成紙業（1909）昨（8）日獲頒「2024 APSAA」最高榮譽「金獎」，這是榮成連續第二年獲此殊榮。榮成設定2050淨零目標，並發展出高效資源利用技術，作為低碳轉型上的重要基石，以達到低碳、節能、減廢的多重環境效益，希望為地球永續找出多元淨零解方。

榮成自2003年起專注經營永續治理，目前的核心營運模式為，以超過99%的廢紙做為原料造紙，迄今已發展出多達11項循環經濟模式，領先全業界。榮成致力於在短期利益及長期價值中取得平衡，且此循環經濟模式同時獲得國際驗證單位認可，取得「BS8001 Level 4」最佳化循環經濟標準認證。

榮成的11項循環經濟模式是以造紙循環為基石，逐步發展出水資源循環及能源循環，將營運或造紙製程中產生出的廢棄物資源化再利用。

榮成指出，透過自主研發的創新技術，如廢棄物資源化、廢水回收、雨水回收、廢水厭氧沼氣發電、廚餘資源化、廢熱回收及獨家專利技術汙泥回用等，將各項廢棄物回收再利用成為再生能源使用，以達到永續治理目標。

根據資料統計，榮成2023年循環經濟模式產生的環境效益包含：節水量1,493萬噸、減碳量1,911萬噸 CO2e、減少原物料使用量2.6萬噸、廢棄物減量440萬噸、節電量3,960仟度，散漿用水循環技術達業界標竿26次，廠區水回收率創下歷年新高的97%，總經濟效益達6.22億元。

榮成昨天參加台北世貿一館舉辦的「2024年亞太永續博覽會」，現場展示榮成的低碳造紙技術，碳排數字僅最低碳排單位0.64，加上榮成自行研發的「ECOBOXES」綠色包裝紙箱，讓民眾現場感受，其實充斥在生活周遭的各種紙箱，也可以是地球永續的重要角色。

另外，榮成此次展覽有別於一般大量使用一次性材料進行布置，是以「3R」環保概念進行規劃，使整個展期充分落實環境友善，不造成資源浪費與廢棄。