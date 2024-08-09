永續行動獎／亞泥深化低碳轉型 報捷

2024年TSAA台灣永續行動獎昨（8）日頒獎，亞洲水泥（1102）拿下一座金獎和一座銅獎，在低碳永續和生物多樣性上的努力獲得肯定。亞泥副總經理兼總廠長張志鵬代表領獎，他表示，面對全球氣候變遷和環境挑戰，亞泥將持續深化綠色轉型，加強資源循環利用，為建設美好家園貢獻更多力量。

亞泥今年以「低碳轉型，與泥同行」方案勇奪金獎，成為業界典範。亞泥的低碳轉型之路開始於2011年，當時歐洲在台商會的低碳倡議行動才剛成立，亞泥就已經推出創新的低碳墁砌水泥。

亞泥團隊經過多年研發和試驗，成功開發出可降低18%溫室氣體排放的墁砌水泥，是唯一生產這型別低碳水泥的企業。

亞泥推廣團隊走遍全國工地和展會進行宣導，以2023年為例，參加包括台北國際建築建材暨產品展在內等77場活動，墁砌水泥年銷售量超過2.7萬噸，較2022年成長3.5倍。

根據統計，亞泥以墁砌水泥取代傳統卜特蘭水泥後，2023年有效減少3,699噸溫室氣體排放，降低2,292噸天然礦物及654噸煤炭消耗，同時單位水泥膠結材的空汙排放都顯著減少，這些數據充分展現亞泥在綠色低碳的核心能力和具體貢獻。

亞泥並積極推動產官學議和，偕同水泥公會2024年初促成低碳水泥貨物稅最高減半至220元，創造有利低碳產品的市場環境。亞泥相信低碳產品潛力無窮，持續研發和生產不同用途的低碳水泥，走在低碳浪潮最前方。

亞泥並以「棲地營造重現蝴蝶王國」專案獲得銅獎。透過計畫性的棲地營造計畫，解決蝴蝶棲地碎裂、孤立和縮小的問題，促進動植物多元散布與交流。

亞泥並以「棲地營造重現蝴蝶王國」專案獲得銅獎。透過計畫性的棲地營造計畫，解決蝴蝶棲地碎裂、孤立等問題，促進動植物多元散布與交流。亞泥花蓮廠組成生態團隊，提供礦山植生綠化專業技術，建立生態園區。