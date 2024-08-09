遠東SOGO簽減碳承諾書 台灣首例

遠東SOGO百貨8月1日簽署SBT減碳承諾書，為台灣百貨首例，未來兩年內將提交控制地球升溫1.5℃內的減量目標，設定減碳路徑，以有效減少碳排放。

遠東SOGO指出，以國際標準推動各項氣候變遷減緩與調適作為，繼導入氣候相關財務揭露（TCFD）、加入國際能源生產力提升倡議（EP100）後，遠東SOGO再度簽署SBT減碳承諾書，希望效達成減少碳排的目標。

遠東SOGO以低碳營運方向，為達綠色零售願景，旗下各店持續申請環境部碳標籤與減碳標籤，目前天母店為首家發票金額可納入綠色採購的百貨，並同時取得環境部碳標籤與減碳標籤。

而全台其餘各店也已啟動溫室氣體盤查，預計明年將全數取得減碳標籤，未來公家機關與公司行號等到遠東SOGO旗下店面消費，其發票金額的三成可申報政府綠色採購額度，為自身永續量能加值。

遠東SOGO希望以通路本業發揮力量，激勵價值鏈低碳轉型，首度於2023年世界地球日舉辦百貨最大規模關燈一小時行動，其中全台七間店、超過600個專櫃品牌響應參加，共同宣示節能減碳。今年更於用電高峰期前夕的夏至晚間舉行，參與品牌數較去年增加一成，並且串聯周邊的商圈加入，以擴大減碳影響力。

為減少食材運送過程中所產生的碳排放，遠東SOGO每年皆會舉辦「宅料理競賽」，參賽者可自選一個城市的在地、當令食材，減少食物里程產生的碳足跡，目前第五屆主題為「里山里海，家鄉旬味」，賽中會適時挑選「格外品」，在不減少風味與營養的同時，達成惜食目標，積極推廣友善地球的消費方式。