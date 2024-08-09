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永續行動獎／遠東SOGO獲二金一銀一銅 稱冠百貨

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯（左二）指出，積極發展永續布局，將聯合國永續發展目標融入企業文化，將低碳營運列為公司營運重點。 遠東SOGO百貨／提供
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯（左二）指出，積極發展永續布局，將聯合國永續發展目標融入企業文化，將低碳營運列為公司營運重點。 遠東SOGO百貨／提供

遠東SOGO百貨積極發展永續布局，將聯合國永續發展目標（SDGs）融入企業文化，規劃永續策略與方案，今年在台灣企業永續學院舉辦的「亞太暨台灣永續行動獎」（APSAA／TSAA）活動中，榮獲二金、一銀、一銅等多個獎項，獲獎數為全台百貨第一。

遠東SOGO指出，沒有環境與社會永續，就沒有企業未來，2015年起就以聯合國提出的「2030永續發展目標」（SDGs）為營運核心策略，依照國際準則推動永續發展，目前累計獲國內外約200個ESG獎項。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，希望成為零售服務業的綠色典範，攜手利害關係人邁向淨零。2023年遠東SOGO營收突破500億元，為百貨業唯一營收雙位數成長的公司，並希望在營收持續成長同時，也積極解決社會與環境問題。

為調適與減緩氣候變遷問題，遠東SOGO以「節能減排」、「永續消費」、「循環商模」三大策略為基石，打造低碳營運模式，在2022年創下亞太零售百貨業先例，成為國際倡議組織EP100正式會員。

遠東SOGO在2023年成立國內百貨業首個「氣候變遷委員會」以及氣候相關財務揭露（TCFD）支持者，今年更簽署科學減碳目標（SBT）承諾的百貨，預計兩年內將提出減碳目標，以更明確的減碳路徑精準降低碳排放。

遠東SOGO表示，各店透過「打造一站式購足的綠色消費平台」，為消費者建立無痛轉型的永續消費習慣，並以綠色百貨策略及小農展培力社企為方向，緊扣「SDG12負責任的消費與生產」，獲頒台灣兩項金級獎。另外，因應氣候議題的整體綠色轉型作為，也獲得亞太「SDG13氣候行動」銀級獎。

針對零售業缺工問題，遠東SOGO提出「SDG8就業與經濟成長」，推行人才照顧與培育措施，連續三年平均調薪4%，並推動多元共融（DEI）政策，加上去年頒布永續宣言與人權政策，因此獲台灣銅獎。

展望未來，遠東SOGO將聚焦提供永續消費，透過公私部門與跨產業合作、擴大影響力，攜手利害關係人邁向淨零與安居未來。

SOGO 營收 綠色消費

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