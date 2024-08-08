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中科近十年就業飆升117.6% 人口紅利帶動周邊房市熱潮

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「久樘南方童畫」20分鐘車程可直達中科園區，市場預估價格上看4字頭。業者提供
「久樘南方童畫」20分鐘車程可直達中科園區，市場預估價格上看4字頭。業者提供

根據最新統計，中科近十年間就業人口增幅達117.6%，且去年至今年短短一年間，同期營業額成長8.7%。在這股中科效應帶動下，周邊房市需求持續走高，包含西屯、沙鹿、龍井等新案連發，其中又以低基期的神岡區最具潛力，被譽為隱藏版精華區。

中部科學園區自成立以來，一直是台灣高科技產業發展的重要引擎，且隨著園區持續擴張和產業鏈的完善，不僅為中台灣帶來巨大的經濟效益，更創造了大量就業機會。

日前歡慶成立21周年的中科園區，近年成果斐然，根據中科管理局統計數據，截至今年4月底，中科營業額已較去年同期大幅成長8.7%；就業人數更是驚人，從2014年6月的2萬4,783人，到今年6月已增至5萬3,947人，10年間淨增2萬9,164人、增幅117.6%。

不僅如此，中科的發展潛力還在持續中，台積電台中園區二期擴廠用地案已進入最後階段，預計年底前交地、明年動工，此外中科實中國小部的校舍，預計於2025年完工並啟動招生，將為園區員工子女提供更完善的教育配套。

隨著中科蓬勃發展，周邊房市也隨之水漲船高，其中台中豪宅建商寶輝建設攜手東京麻布台之丘「Azabudai Hills」總規劃團隊株式會社日本設計(NIHON SEKKEI)，在中科特區打造的國際總體城區開發案「寶輝VILLAGE」，一、二期交易均價皆已「坐6望7」。

其中，一期的「寶輝國際莊園」社區最高成交單價來到73.9萬元、最高成交總價達6,067萬元；而二期的「寶輝世紀莊園」社區最高成交單價來到76.2萬元、最高成交總價達6,210萬元；三期的「寶輝THE TOWER」社區最高成交單價更是已達78.8萬元。

而沙鹿新案均價也呈現「坐4望5」之勢，其中龍寶建設推出的「和臻邸」最高單價達52.1萬元，創下區域新高價。

另外，海線品牌建商茂洋建設鎖定台灣大道、七賢路口，推出成屋案「茂洋天玥META」，不僅鄰近家樂福、光華商圈，且距離捷運藍線B5站僅需1分鐘，以便捷的交通機能及地段，備受置產族群青睞，據實價登錄揭露，成交均價為44.4萬元，最高單價也來到48.9萬元。

區內還有精銳建設「南斗路新案」預計第4季進場，基地對面即北勢國小，鄰近北勢商圈，坪數規劃38至44坪，熱鬧非凡。

深耕中部近40餘年的久樘開發，則是看好神岡區獨特的地理位置和發展潛力，在緊鄰潭雅神綠園道的中正南街三面臨路基地上，推出新案符合國際級fitwel健康建築認證及ESG永續建築規劃的新案「久樘南方童畫」。

此案產品規劃25至34坪的2至3房，除了提供加厚至20公分的地板等高規配備，更是以符合國際級fitwel健康建築認證及ESG永續建築的規劃來打造，日常採買與到潭雅神自行車道運動休閒，都在步行5分鐘內可達的距離，開車僅需8分鐘即可上國道四號，20分鐘車程更可直達中科，市場預估價格上看4字頭。

「久樘南方童畫」已於日前開工動土，久樘開發總經理陳俊維指出：「我們深信神岡區是中科周邊最具發展潛力的區域，而這塊近千坪基地，其實整合起來相當不容易，所幸最後能將這塊優質基地以最好的一面帶給大家。」

陳俊維表示，由於久樘長年下來的客戶約有多達九成都是自住客，因此將持續秉持「蓋房子是一種為善事業」的精神，把最好的地點與最好的施工品質帶給客戶。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，中科的持續擴張將帶動周邊房市需求，而隨著更多高科技企業進駐和人才湧入中科，對優質住宅的需求只會與日俱增，特別是近年中科的國際化程度不斷提高，也吸引了不少外籍專業人士來此工作。

這群高收入、高學歷的外籍人才，在租屋市場也產生新的需求，進一步推動當地房市的多元化發展，因此除了中科周邊西屯、沙鹿已成一級戰區，像神岡區這樣原先屬於低基期，卻擁有交通便利、生活機能完善優勢的區域，未來房價增值潛力巨大。

中部科學園區產業營業額、就業人數成長數據。資料來源：中科管理局
中部科學園區產業營業額、就業人數成長數據。資料來源：中科管理局
中科近十年就業飆升117.6%，人口紅利帶動周邊房市熱潮。業者提供
中科近十年就業飆升117.6%，人口紅利帶動周邊房市熱潮。業者提供

中科 房市

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