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搶攻綠色永續財 四大通路首齊聚亞太永續博覽會

中央社／ 台北8日電

2024亞太永續博覽會本月8日至10日舉辦，四大零售通路力推綠色消費，統一超以「日常碳」為主軸、全家主打綠色飲食、家樂福推動物福利標章產品等、全聯以小農經濟學，推生態農作、科技農畜。零售通路搶攻「綠色永續財」已成顯學。

亞太永續博覽會由台灣永續能源研究基金會主辦，今年已邁入第三屆，今年罕見四大民生消費通路皆同時參加。統一超旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手聯展，成為展會中單一企業規模最大永續體驗空間。

統一超表示，此次為第2度參與亞太永續博覽會，並以「日常碳」為主軸，推出呼應國際關燈節能互動活動、減碳飲食提案、節能運輸車等，希望展現品牌在日常生活中的綠實力。

統一超表示，內部觀察，7-11使用一次性餐具使用量較2021年減少1成；自帶杯使用人次更激增3倍，等於每5人就有1人使用非一次性飲料杯，另即期鮮食優惠「i珍食」相關商品的購買人次，也較2021年增加1.5倍。

統一超也提到，今年爭取加入經濟部「協助台灣會展業者落實減碳計畫」，將展區現場製作物、用電重新規劃設計，從原先的木作、PVC合成板等材質以蜂巢板、宣影布等環保材質替換。依據工研院碳排放估算，大幅減碳超過70%。

全家則展出綠色飲食商機。全家觀察，每天有高達75%來客購買鮮食商品，全家2018年起即推動少添加商品，在自有鮮食與自有品牌導入潔淨標章。2019年首創友善食光惜食機制，每月減少超過503公噸剩食。

今年首創攜手穀研所、穀物產業發展協會，在部分烘焙品導入「全穀標章」以呼籲低碳飲食。

家樂福長期推動食物轉型，去年起推出「從i開始」價標牌，針對無添加物、有機產品、生態農業、動物福利、減少塑料等等分類，顧客購買此價標牌商品，等於為地球永續盡心力；另外也展示多年來力推的動物福利標章產品。

全聯首次參展，今年展出小農經濟學、生態農作、科技農畜、平價有機、裸賣減塑五大主題。全聯也表示，2022年併購大潤發，大潤發門市「循環減塑」中，塑膠材料廢棄物回收自2020年至2023年間，從3萬4947公斤大幅增加到17萬5534公斤，增幅達402%，再加上推動蔬果分解袋，替代塑膠袋使用3萬1957公斤，減少207公噸塑膠使用量，相當於8637座台北101大樓高度。

全家 全聯

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