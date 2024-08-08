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苗栗縣環保局移動式空品應變指揮車 勇奪永續行動獎金獎

經濟日報／ 記者宋健生／苗栗即時報導
移動式空品應變指揮車執行火災應變作業。苗栗縣環保局提供
移動式空品應變指揮車執行火災應變作業。苗栗縣環保局提供

苗栗縣政府環保局近年來積極投入科技執法，善用多元智慧創新監測設備輔助在各項稽（巡）查作業中取得良好成效。今年環保局以「移動式空品應變指揮車」，勇奪「2024年亞太暨台灣永續行動獎」金獎，環保局致力於環境保護工作及符合SDG11「永續城市」表現，備受肯定。

苗栗縣環保局今年以移動式空品應變指揮車為應用主軸，空品感測物聯網為輔助，並以「苗栗縣空品科技應用特戰小組」為題，參與台灣永續能源研究基金會「2024 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」評比，在非營利事業組眾多參獎主題中脫穎而出，8日於台北世貿舉辦頒獎典禮。

移動式空品應變指揮車於2021年啟用至今，經歷6次大型火災應變作業，並於6個鄉鎮逾25處監測點，已持續累積服役逾1萬5,000小時，主要服役範圍分為污染潛勢熱區監測及火警災害緊急應變，輔助稽查人員進行智慧執法，參與稽查告發20件次，裁罰金額達412萬元。

在持續推動監測及管制下，積極改善苗栗縣環境品質，2023年空氣污染陳情案件數為1,627件，相較2020年2,041件下降約20%，其中陳情異味案件，2023年為1,515件，相較2020年1,863件亦下降約19%，呈現逐年下降趨勢，展現導入科技輔助環境治理顯著成效。

苗栗縣環保局長陳華盛表示，過去環保局面臨疫情影響，為減少人與人的接觸，打造移動式空品應變指揮車，在稽查量能上更提供了一大助力。

指揮車設備包含揮發性有機物高值觸發不鏽鋼瓶採樣設備、揮發性有機物攜帶式連續監測質譜儀、空品感測器，以及AI智慧判煙系統等科技儀器，即時分析數據，洞燭機先，大大提升污染陳情案件調查機動性。

另於災害事件發生時，可隨即將車輛行駛於災害現場周邊，即時掌握污染物濃度，經由環保局相關業務單位的創新思維及齊心協力，讓環保局在推動永續發展中獲得佳績及肯定。陳華盛期盼未來能持續強化執法利器，善用多元智慧科技，為苗栗縣環境品質持續把關。

苗栗縣環保局空肇科長林健智(右)代表領獎。苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局空肇科長林健智(右)代表領獎。苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局團隊出席頒獎典禮。苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局團隊出席頒獎典禮。苗栗縣環保局提供

元智 環保 苗栗市

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