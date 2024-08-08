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精英高層再度換將 董座鍾依文辭職
大同（2371）集團旗下精英（2331）高層再度換將，精英8日晚上公告，董事長暨執行長鍾依文辭職。
精英表示，鍾依文於今日董事會後請辭董事長、執行長、永續發展委員會主席及子公司董事等職位。
精英指出，本公司將另行召開董事會推選新任董事長。
鍾依文是在2021年10月卸任大同公司總座後，轉任精英董事長。
精英今年高層陸續異動，前任總經理王金來請辭後，今年1月董事會決議委任大巨集集團創辦人陳嘉生接任新總座。
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