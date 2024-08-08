弱勢孩子學習不中斷 善心企業家鍾文智捐助暑輔班

擔心暑假期間成了弱勢兒童學習的真空期，社團法人中華民國兒童及老人照護協會針對桃園地區四所國小開辦暑輔班，由企業家鍾文智全額贊助60位學童的費用，期望暑輔班以豐富多元的生活並強化課業輔導，協助經濟能力弱勢兒童，而學童們也在父親節的今天，寫下對他們對父親的祝福。

參加暑輔班的小朋友如同過去一個多月來，一早來到安親班上課，課程包含魔術課、製作機器人，以及游泳課等，甚至還有戶外教學，讓他們擁有一個充實而有趣的暑假。

而這都歸功於鍾文智和兒童及老人照護協會的用心安排，因為經濟弱勢家庭的孩子，暑假常常出現隔代教養，或無人照看的情況，如今在暑輔班裡，孩子們不需任何花費，就能培養基礎學習能力及體驗多元發展。

對於資助弱勢兒童，鍾文智表示，自小家境貧困，他從小一開始就打工分擔家計，即使暑假也要幫忙賺錢，當時最快樂的事，就是騎腳踏車去租哆啦A夢回家看。

當時他的願望就是變成萬能的哆啦A夢，即使長大了願望沒有成真，他也期許能為這些弱勢孩子做一點事，讓他們在實現夢想的路上能幫上一點忙，同樣的，也希望這些孩子未來能成為別人的哆啦A夢。

不只學童，鍾文智亦關心青少年的成長，去年底國中生割頸案發生後，他認為應該讓大眾更加理解非行少年的問題，立刻購買500本資深社會記者戴志揚出版的《誰讓青春沒有明天》一書，分別捐贈給單親兒童文教基金會、安德烈食物銀行等協助弱勢家庭社團，希望能讓孩子及家長閱讀，建立正確預防少年犯罪觀念。

今年花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，鍾文智亦慷慨捐助100萬元協助救災及重建，2022年他有感台東弱勢團體缺乏代步工具，也捐贈百萬提供汰換公務車。

同年7月從友人處聽聞彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會籌措經費將近12年之久，卻遲遲因經費不足，照顧年長身障者的伯立歐家園無法動工，鍾文智當下豪氣捐贈300萬元，加速實現身障者就業服務及照顧。

至於去年9月底，屏東科技產業園區明揚國際科技工廠發生大火爆炸，造成10死百餘人受傷的嚴重死傷悲劇，出身屏東的鍾文智，想到家鄉同胞求職謀生不易，好不容易有一家績效良好的大公司在地發展，卻發生所有人都不樂見的意外。

鍾文智為了幫助家鄉傷亡者和家屬度過難關，馬上聯繫屏東縣政府，慷慨捐助100萬元，除了罹難的消防人員，也希望能幫助傷者用在未來的醫療修復上。