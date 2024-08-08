職感心教練／突破慣性思維 促進成長

因工作之故，需要經常出差至印度遂行專案。每一次出任務，都可以看到牛隻不疾不徐地穿梭在熙熙攘攘的人潮裡，慢條斯理地行走在車水馬龍繁忙的交通中，或站或臥在人行道、分隔島上，有時還會站在水果攤前，期待著店家給牠水果吃。

無論何時何地，牠們嘴裡總是細嚼慢嚥，悠閒地看著眼下的一切。縱使人聲鼎沸，引擎喇叭聲四面而來，無論多麼吵雜，從不影響牠們一貫的優雅姿態。

美國作者考門夫人在她所著作的《荒漠甘泉》裡，提到有兩個畫家相約各繪製一幅畫，表露「寧靜」之意。

第一位畫家畫下一個大湖，風平浪靜，湖面如鏡，山上的美景在水中映得清清楚楚。第二位畫家畫下一大瀑布，旁邊有一棵小灌木的枝子灣在水中，樹的頂端分枝上，擱著一個小巢（幾乎被浪花浸濕），中間睡著一隻知更鳥。

第一幅畫僅是「停滯」；第二幅畫才是「寧靜」。

當面對大自然的四季變化、潮起潮落，還有人與人之間的交際互動，讓我們生活無時無刻都處於變動的環境裡，而面對這些變化所做出的反應，往往是直覺式、反射性的情緒表現居多。要能做到不受到影響，且具有系統性，甚至有智慧的回應，並不是一件容易的事。

即便身處在所謂「停滯」的環境，倘若你內心有漣漪，仍會對看似平靜的外界產生反應。我們無法掌控的，是來自外在的變化，而決定要不要對這些變動做出反應的，就只有我們自己。真正控制你情緒的，從來不是來自外在的世界，而是源自於自己的內心世界。

在《莊子．外篇．山木第二十》裡有一句話：「物物而不物於物，則胡可得而累邪。」大意是我們要能夠駕馭萬物，而不是被萬物所駕馭，自然而然就不會被他們所束縛與牽連了。不過智者話說的精簡，隻字片語，總是深刻體驗後總結出來的精華，但並未揭露心境的轉變過程以及心法。

人生過程中，難免受到外物的影響造成身心上的波動而產生喜怒哀樂。若想要維持心靈上的寧靜，突破慣性思維，並做出觀念與行為上的轉變，需要先學習接納自我。方式之一便是嘗試著辨識出自己的情緒，並且把它說出來。

在發洩情緒的當下，或許無法立即有效的控制和覺察，首先要允許並接受自己會有情緒的存在，待消化情緒後，透過刻意反思的練習，隨著時間的推移，一點一滴所累積的經驗，都會是滋養你內心平靜與促進成長的泉源。