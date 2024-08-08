管理錦囊／管理業務 掌握三大核心

管理學（Management）第一章開宗明義提到：「管理是目標導向的；管理是一套活動和程序；管理是對組織資源的取得、組合與運用管理；管理是同時追求效能與效率的」，基於這四大定義，管理者如何制定出一套合適的業務管理機制，就成了團隊能否成功的核心要素。

在組織中，業務的拓展能力與管理能力，並無法完全劃上等號。拓展能力強的業務人員，雖然待人處事八面玲瓏且左右逢源，但不代表在管理團隊時，就能夠調和鼎鼐。

也由於管理業務著重於人與人之間的溝通與協調，管理者必須將有限的資源，進行最大效用的配置，因此，很難事事順心人人滿意，而是必須在人與目標之間，取得最佳平衡。

一位盡責且適任的業務管理者，並不只是在第一線帶頭衝鋒陷陣，而是要懂得運用上述的四大定義，以最少的資源創造出最大的效益，達成既定的業務目標。累積銀行多年第一線管理業務的經驗，在此提出業務管理的三大核心。

核心一：業務人員

沒有人成不了事，人不對也成不了事。人才是團隊之中真正的核心，這一點管理者應該認清，唯有以人為本、以人為尊，才能確保組織的向心力與執行力。否則再多的構想與策略，都將淪為空談且無法獲得有效的執行，就更別提能夠產生何種成果。

核心二：明確目標

目標是一種在理想狀態下，希望能夠達到的結果，達成業績目標則是業務團隊最基本的核心價值。

因此，目標的訂定必須明確且合理，業務管理才能有所遵循，且目標明確更有助於進度的掌控與管理，考核與獎懲也才能有所依據並服眾。

核心三：實際獲利

業績好不代表公司真正賺到錢。達成目標必須兼顧實際的獲利，否則表面上的光鮮亮麗都只是表象，簡單說就是得了面子卻失了裡子。畢竟營利事業不是慈善團體，獲利才能決定企業的存續。

以銀行信用卡業務為例，盲目追求發卡數來衝市場排名，美其名是行銷策略（marketing strategy）中的提高市占率（market share）。

實際上，在競爭過度的台灣金融市場，身上超過三張信用卡的消費者，已經滿街皆是，因此，發卡數的市占率早已失真與失靈，能否真正獲利才是重點。

一味地追求市占率，在理論上確實可以達成捷足先登或市場規模效果。然而，若是過度迷信理論的效用，或是過於追捧當下時尚與潮流的影響力，而忽略組織自身的特性、本質與核心價值，捨本逐末的下場，反而容易造成毀滅性的傷害。

我經常提醒碩士在職專班（EMBA）的學生：「理論就如同是一套成衣，它不是量身訂製的西裝。」意思是提醒管理者在吸收理論或新知之餘，也必須思考實際運用時，必須因人、事、時、地及物以制宜，才成為一個智勇雙全的新世代業務主管。