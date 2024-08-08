台聚將投資13.85億元 興建集團創新研發中心
台聚（1304）8日公告，董事會通過以自地委建方式興建台聚集團創新研發中心，總投資金額逾13.85億元。
台聚8日也公告通過第2季合併財務報告，上半年稅後淨損6.45億元，每股淨損0.6元。
台聚公告指出，為了興建創新研發中心以開發高值化、差異化與創新應用產品及引進優秀研發人才，董事會已通過，將以自地委建方式興建台聚集團創新研發中心，這座研發中心預計投資金額13.85億元，預計投資日期：2024年第4季至2027年第4季。
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