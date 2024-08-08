震撼！精英董座鍾依文請辭 「千日變法」主帥去職

精英（2331）董事會8日公告董事長鍾依文請辭獲准，人事令即日起生效，目前尚未公布新人事令，據傳遺缺會由董事吳振隆接任。

鍾依文接掌精英3年，成功翻轉營運獲利，外傳他階段性任務已完成。鍾依文是百年企業大同集團經營權2020年變天後，新一批高階專業經理人中在位最久的一位，而後鍾依文時代的精英發展方向為何，將受關注。

大同（2371）集團在2020年12月變天，由王光祥為首的新股東群接掌經營權，當時王光祥與鄭文逸等新股東即力邀鍾依文接大同總座，鍾依文上任一個季度，大同隨即在2021年第2季度轉虧為盈，同年6月鍾依文交棒給何春盛，於2021年7月20日轉赴子公司精英電腦出掌董事長大位，當時精英陷入虧損，連年無法派息，鍾依文也被外界視為新大同經營團隊的救火隊長。

鍾依文初接精英董座時，不僅單槍匹馬上任，沒有帶鴻海（2317）團隊子弟一兵一卒，更僅運用管理技術，就讓精英翻轉一新。

精英2021年不僅虧損，庫存更高達47.78億元，逼近一個股本（55.74億元），更因母公司大同經營權動盪多時，團隊人才流失，企業文化消極被動，加上薪資低迷，被視為主機板三線品牌，不過鍾依文接手一個季度後，再度成功翻轉獲利，當年度也因獲利而恢復派發股息。

鍾依文上任後，精英展開一千天變法，包括員工培訓設立激勵獎酬制度，改善被動文化，鼓勵創新，重新盤點資源設定目標，整理客戶跟不賺錢的產品線，停接無獲利訂單，使得2022～2023年精英營收雖沒有比2021年成長，但獲利卻大幅提升，2022年初的年終獎金，鍾依文更豪發8個月，成當年度科技圈熱門話題。

精英轉虧為盈後，鍾依文調升員工薪資，拉齊員工績效與薪酬關連，不鼓吹空降，反提拔二線績優員工晉升，在庫存大幅去化，工廠導入精益製造管理流程，2022～2023年科技業庫存壓力大增，精英庫存反大幅降至最低24天，創同業最低，現金流也由負轉正，毛利率、營益率、稅前淨利率三率三升。

「不論手上的牌如何都能打好」鍾依文上任後曾接受訪問分享管理心法時，透露他的策略是先止血：降庫存及嚴控管銷，其次是找出公司營運利基處，將資源投注在有機會的領域，他陸續成立精強（工業電腦）及精祥（PCB）等子公司，多元分散產品組合，而終極目標是開發無數成長引擎，帶動精英脫離「老主機板品牌」刻板印象。

選擇不與電子五哥正面交鋒，挑選利基產業，鍾依文透過「石頭擠出水」、「石頭變鑽石」、「累積鑽石群」的策略，先透過改善營運流程降低庫存，快速攢出精英第一桶金，而後將資源投入AI伺服器及電競PC等利基市場，在2022～2023年成功獲利後，2024年初被定調是轉型年，計畫伺機與海外製造夥伴合作，並評估併購零組件廠垂直整合，如今主帥下台，未來經營方向是否變動也受到市場關注。

2020年底鍾依文在王光祥及鄭文逸等大股東三顧茅廬力邀下，加入大同擔任總經理，由於他曾在鴻海集團戰功赫赫，又是新大同團隊中少數的科技背景專業人才，過去三年半來，鍾依文是在集團服務最久的外部專業經理人，他兩度接任大同總座，並是精英董事長暨執行長，擅長運用管理能力，快速讓企業獲利，累計三年半來精英稅前純益超過28億元，在大同集團子公司中名列排頭。

鍾依文任內協助精英成立工業電腦與PCB子公司精強跟精祥，並規劃IPO，透過成立子公司提供人才發展舞台，並完善人才制度，成功翻轉主機板老牌印象，甚至追趕ESG等公司治理評分，提升資本市場企業形象。

而今年一月，精英董事會宣布延攬陳嘉生接任總座，原總經理王金來辭任，此次董事長鍾依文亦去職，外界認為，應該是精英營運已上軌道，鍾依文階段性任務已成。鍾依文是大同集團內罕見三進三出紀錄的專業經理人，未來大同集團人事是否還有其他新異動，外界都睜大眼睛在看。