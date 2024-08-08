子公司臺綠總經理人事異動 臺鹽發聲明：絕無影響公司營運
臺鹽（1737）8日發聲明指出，有關媒體報導，臺綠公司因總經理人事異動影響公司營運一事絕非事實。該公司鄭重澄清臺綠新任代理總經理秉持職務操守，落實公司治理，處理相關業務，絕無影響公司營運；亦絕無報導所述就任當日在辦公室接待特定人士之情事，且有錄影可佐證。
至於與環團合作之生態補償計畫，臺綠公司已與環團討論較優方案，並無終止簽約。對於過往弊案之法律究責，也持續配合檢調查察，不會因人事變動而有所改變。爆料者持續故意以子虛烏有消息混淆視聽、誤導社會大眾、中傷臺綠公司及臺鹽公司商譽，臺鹽公司予以嚴正譴責。
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