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榮剛獲2024第四屆 TSAA 台灣永續行動獎

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

榮剛（5009）獲2024第四屆TSAA台灣永續行動獎，表彰其「推動鋼鐵產品高值升級」，肯定該公司長期在產品研發投入的努力與成果。

國內特殊鋼市場長期以歐、美、日品牌為主，尤其是模具鋼材料，榮剛長期深耕高技術層次的航太、能源等產業用料，累積深厚的冶煉技術，秉持建立國內自主產業的初衷，為台灣基礎產業研製更高階更節省成本的材料，實現生產在地化。

榮剛總經理康永昌說，榮剛以每年推出新鋼種為目標，結合產學研能量制定產品發展計畫，提升國業產業升級已是公司的既定政策，自2023年6月推出第一支新產品高階熱作鋼TS-GHX1，同年12月取得北美壓鑄協會NADCA Grade C認證，為國內首次取得該指標性認證之鋼材。

2024年推出2支新鋼種分別為高階鏡面不銹鋼TS-GPX1、進階熱作鋼TS-GHA1，並於7月17日於大台南會展中心舉行盛大新產品發表會，由榮剛、清華大學、台北科技大學及金屬中心再度共同合作，產品驗證在特性、鏡面度、使用硬度、熱傳導性等，表現均較競品優，模具使用壽命增加。

另一方面，開發期間榮剛也將整個歷程與清華大學、台北科技大學共同產出多篇論文，讓產業經驗扎根學術界。

榮剛呼應聯合國永續發展目標SDG 8就業與經濟成長，除持續推動開發導向的政策，透過多元化管道議合並以核心技術促成產品品級提升，提高鋼鐵產品附加價值，建立本地自行的生產能力，共同解決國內廠商長期被國外來料價格高昂及交期不穩定的問題，促進國內產業發展，也是此次得獎的重要原因。

榮剛 鋼鐵

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