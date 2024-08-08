海運罷工如再起 航空貨運將提前開漲
航空貨運價格淡季居高不下，高運價將支撐到第4季旺季，目前正在觀察海運罷工的概況，中東戰火不停歇、再加上海運罷工再起，航空貨運價格勢必提前開漲。
國內的物流業者指出，航空貨運方面，受惠電商、AI產品出貨帶動，尤其，第4季是電商出貨旺季，目前遠東到美西美公斤運價約240-300元(含油料附加費34元)，較疫情前高，急單貨另外計價，預估到第4季前都會維持這種高運價的水準。
空運受惠AI與電商出貨拉抬，看好下半年運價仍會維持高檔，儘管需求與貨量沒有明顯增加，估計第4季旺季效應還是存在。
國內的物流業者捷迅（2643）上半年營收成長除了電商持續放量出貨外，也因AI客戶及電動車、電子廠等客戶帶動整體空、海運載運貨量的提升，營收、獲利分別在年增、季增都有雙位數成長，代表著航空貨運市場相當旺。
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