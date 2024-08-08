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和潤企業推動機車道安 再展企業影響力

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
和潤推動機車道安。（和潤提供）
和潤推動機車道安。（和潤提供）

和潤企業（6592）連續2年榮獲由台灣永續能源研究基金會所舉辦的「台灣永續行動獎(Taiwan Sustainable Action Awards, TSAA )」肯定。

TSAA獎項旨在表揚各界於實踐聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）的卓越成果及貢獻。今年和潤企業以「推動道安生態圈」專案，從230家參獎單位、507件永續方案中脫穎而出，獲得社會共融類SDG 11銀級獎的殊榮。

每天有超過1,400萬台機車在道路上行駛，內政部警政署統計數據也指出，機車騎士的交通事故死亡率最高。鑑於道路交通安全議題急迫性，和潤企業積極實踐聯合國「SDG11建構具包容、安全、韌性及永續城市」目標，結合本業推動機車道安計畫，不但提供車輛分期服務，讓大眾輕鬆享有便利的移動體驗，更是首家企業攜手交通部公路局共同推廣「機車駕訓班」制度，近兩年補助方案累計金額已達230萬，範圍擴及全台20個縣市。

為了讓更多民眾了解機車駕訓班和道路安全的重要性，和潤企業全體總動員，號召經銷商響應並鼓勵學生參與，營業單位結合日常業務拜訪，與機車經銷商共同推廣道安，有效觸及首購族家庭；另一方面更主動走入校園辦理道安宣導活動，面對面和學生溝通機車駕訓的重要性。此外，為拉近道安議題與年輕學子的距離，和潤企業還發起「機車道安影片徵選競賽」，邀請全台高中職、大專院校參與，2023年首次辦理就吸引15所大專院校、超過100位學生響應，創作出38支創意宣導短片，獲獎學生更以身為校園道安大使為榮，第一名作品同時在交通部公局及全台監理站所上架放映；宣導行動歷年來累積觸及人次已達將近50萬。

交通部 和潤企業 駕訓班

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