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長榮航空參展2024亞太永續博覽會力倡「地球永續根植台灣」永續作為

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空首度參展「2024亞太永續博覽會」，也是唯一參展的航空公司，期許透過展覽展現公司永續的經營理念及品牌價值。圖／長榮航空提供
長榮航空首度參展「2024亞太永續博覽會」，也是唯一參展的航空公司，期許透過展覽展現公司永續的經營理念及品牌價值。圖／長榮航空提供

台灣永續能源研究基金會舉辦「2024亞太永續博覽會」於8日至10日在台北世貿一館隆重登場，長榮航空（2618）特別設立展位，以「地球永續，根植台灣–綠旅行、綠運輸」為展覽主軸，透過展出飛航節油策略及機上環保備品，傳達長榮航空的永續願景與淨零行動方案，是唯一參展的航空公司。

長榮航空在此次展覽中，除了採用多媒體播放ESG相關作為的影片外，也以靜態方式介紹航空產業淨零碳排的目標、永續燃油、各機型單位座位及飛行距離油耗等知識；此外，也展示小麥稈牙刷、evian無標籤礦泉水、回收寶特瓶製成的環保毛毯等多項機上用品。

長榮航空為了傳遞永續理念，鼓勵民眾前來觀展，特別提供主辦單位三張亞洲不限航點經濟艙機票作為抽獎好禮；此外，在展位上也舉辦趣味互動遊戲，提供各式紀念品，以寓教於樂的方式，鼓勵民眾深入了解長榮航空在環保議題所做的各項努力。

長榮航空積極推行各項節油措施，持續引進節能環保的波音787客機、推出E-library將機上報紙雜誌電子化、採用新型輕量化行李櫃等，更持續規劃使用永續航空燃油(SAF)，相較傳統航空燃油可有效減少高達80%以上的生命週期二氧化碳排放；此外，為協助企業客戶與貨運代理掌握範疇三中上下游運輸的溫室氣體排放資訊，推出「綠旅行」及「綠運輸」專案計劃，期望透過使用永續航空燃油(SAF)共同達成減碳目標。

長榮航空致力於實踐企業公民的角色，在堅持嚴謹的飛安管理與追求高品質的服務同時，亦在ESG領域展現積極作為，持續秉持「安全、服務、永續」的企業經營核心，攜手利害關係人推動永續行動方案，獲得標普全球2024永續年鑑(S&P Global The Sustainability Yearbook 2024 ) ESG評分前5%，並連續9年獲得SKYTRAX五星級航空的認證殊榮。藉由「2024亞太永續博覽會」展現本公司永續經營理念，提供與社會大眾溝通交流的平台，打造旅客信賴及永續領航的品牌價值。

「2024亞太永續博覽會」今日於台北世貿一館盛大開展，台灣永續能源研究基金會簡又新董事長(中)特別前來長榮航空展位參觀，並與長榮航空企業永續發展室劉嘉文協理(左)合影留念。圖／長榮航空提供
「2024亞太永續博覽會」今日於台北世貿一館盛大開展，台灣永續能源研究基金會簡又新董事長(中)特別前來長榮航空展位參觀，並與長榮航空企業永續發展室劉嘉文協理(左)合影留念。圖／長榮航空提供
長榮航空在展位上也舉辦趣味互動遊戲並提供各式紀念品，鼓勵民眾以寓教於樂方式，深入了解長榮航空在環保議題上所做的努力。圖／長榮航空提供
長榮航空在展位上也舉辦趣味互動遊戲並提供各式紀念品，鼓勵民眾以寓教於樂方式，深入了解長榮航空在環保議題上所做的努力。圖／長榮航空提供

ESG 環保 長榮航空 飛安

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