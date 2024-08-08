米斯特收購 Mollifix 進攻女性運動服飾市場

米斯特（2941）8日宣布收購運動機能服飾品牌「Mollifix」，收購範圍包括Mollifix品牌商標、現有服飾商品存貨，以及具有發展潛力的線上通路與線下10家實體門市。 米斯特表示，多品牌與跨服飾類別的布局是公司營運的關鍵策略，希望透過此次收購案，開拓女性運動機能服飾市場。

米斯特同時公告7月營收6,790.9萬元，累計前七月營收4.68億元，年增6.66%。公司表示，因今年7月假日較少且部分縣市受颱風假干擾，以致整體服飾零售業稍受影響，但累積營收仍持續創同期新高，主要是展店效益。

米斯特董事長林瑞豪表示，女性運動服飾市場不可忽視，「Mollifix」定位為「專屬亞洲女性的設計運動品牌」，目標消費群體是追求健康生活方式且注重運動時尚服飾質感的消費者。

「Mollifix」成立於2013年，在台灣已具相當知名度。該品牌專注於提供平價且時尚的運動服裝，尤其是瑜伽服裝；產品強調功能性，設計考慮到運動時的舒適性和支撐力，商品具多項獨家專利，適合亞洲女性日常穿著和運動使用。

林瑞豪指出，公司希望透過此次收購案，開拓女性運動機能服飾市場。運動服飾在全球與台灣快速崛起，加拿大知名運動品牌Lululemon近年在台灣營業成長顯著；而無印良品今年也跨入運動市場，推出MUJI WALKER系列，皆顯示「女性、運動、時尚元素」是服飾品牌拓展關鍵。

米斯特旗下擁有平價流行服飾Life8、國際IP授權的ALL WEARS、戶外機能的WILDMEET和極簡環保的EVENLESS四大品牌，公司期許透過現有百萬會員與通路資源，結合「Mollifix」數十萬現有女性會員與10家百貨門市，將「Mollifix」打造為亞洲版的平價Lululemon，也更進一步，強化米斯特在服飾品牌領域的長期布局。