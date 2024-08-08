買新電器不看說明書？紙本若消失可改「AI化」 助工程師上手複雜機械

許多民眾使用新電器已經不再看使用說明書，但使用說明書AI化可以幫助工程師快速上手！據調查顯示，美國已經有一半民眾新買電器後不再看使用說明書。但專家認為，AI可以協助許多工程師更快上手複雜的機械，因此紙本的說明書也許會消失，但線上的說明書有很大發展空間，還可依據不同使用經驗客製化。

AI說明書可調整

根據《英國廣播公司》報導，消費者愈來愈不習慣看使用說明書，據調查顯示，英國約有20%民眾購買新電器時不看使用說明書，美國更高達50%。也許一般民間消費者不看使用說明書影響不大，但在工業產品上，由於儀器操作複雜，且需要快速維修，說明書就變得很重要。

近日便有英國軟體商「Avera」發明AI使用說明書，盼透過演算法學習各種不同設備的使用說明，目前該公司有在發電機與風力渦輪等產品應用相關技術，而且還可以透過感應器監測機器運作，依據使用狀況同時更新使用說明書，另外，該說明書還可以立體化，讓工程師可更清楚掌握哪裡有問題。

紀錄製造業工法

美國加州的Dozuki則設立的一套軟體「CreatorPro」，只要將工程師使用該設備的影片上傳，就可以自動生出該設備的使用說明，但前置作業目前仍需要人類進行第一步的輸入內容。

兩家公司都希望，隨著製造業許多資深的老師父退休，很多行業內的Know-How不見得有人傳承，盼透過AI將相關知識保留。英國商業心理學家杜夫認為，AI可以縮短工程師的學習時間，且工程師有時會有自己的使用方式與習慣，也可透過AI進行保存與訓練。

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