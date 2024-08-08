中鋼8日獲「2024台灣永續行動獎」1金2銅優異成績

中鋼（2002）推動ESG受肯定，8日獲「2024台灣永續行動獎」1金2銅優異成績，由中鋼執行副總經理黃建智接受外交部次長田中光頒獎。

黃建智表示，中鋼設置「數位轉型推動小組」，在良好的資訊化、自動化、線上化數位能力基礎上，針對營運、生產及設備等3大領域，以及從煉鐵、煉鋼、軋鋼等製程大量導入AI技術，至今已完成325個AI專案，創造的年效益近16億元。

以中鋼軋鋼三廠自行開發的「退火爐燃燒智慧監控系統」為例，爐內燃燒器不僅設置自主研發智慧型感測器，並可整合現場製程與程控電腦等資訊，將感測器蒐集的相關數據傳輸至「物聯網平台」進行燃燒效率分析，大幅提升退火爐運作效能，不但達到一年減省300萬元燃氣成本及減碳560公噸，並進一步取代傳統人工量測和記錄，提高工作效率及增進作業安全，故在「工業、創新與基礎建設」類別榮獲金獎殊榮。

因應全球低碳趨勢，中鋼開展多方面培訓與輔導活動，協助下游客戶建立碳盤查能力、找出製程排碳熱點及量身訂作減碳規劃方案，去年共輔導22家業者，創造節電潛力達 868萬度/年，以及總減碳潛力達4,443公噸CO2e/年的卓越績效，緩解用鋼下游業者碳焦慮，今年再以輔導20家下游客戶為目標，持續攜手台灣鋼鐵產業供應鏈共同低碳轉型，於「氣候行動」類別獲得銅獎肯定。

此外，中鋼設立員工持股信託制度迄今逾25年，為了讓員工退休後的生活受到更好的保障、提高公司人才招募吸引力、強化同仁工作績效與公司營運成果的連結，以及增強員工對公司的認同，中鋼於2024年實施提高持股信託獎勵金提撥率，使得全公司參與提撥的員工比率提升至93%，顯示持股信託新制深獲員工支持，故在「健康與福祉」也獲得銅獎佳績。

黃建智指出，面對近年全球鋼市競爭態勢與2050年碳中和艱鉅挑戰，中鋼擘劃「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」新願景，戮力推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸，全面展開「低碳轉型」、「數位轉型」、「供應鏈轉型」三大轉型行動。展望未來，中鋼將在生產流程、產品組合、營運模式、綠能減碳、投資布局、公司治理等各面向持續精進優化，朝打造成為專、精、強的智慧型精緻鋼廠目標務實前進。