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「2024 APSAA 亞太暨台灣永續行動獎」台灣中油獲頒五大獎

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
「2024 APSAA 亞太暨台灣永續行動獎」頒獎，台灣中油獲頒五項大獎，由董事長李順欽（右）代表領獎。圖／台灣中油提供
「2024 APSAA 亞太暨台灣永續行動獎」頒獎，台灣中油獲頒五項大獎，由董事長李順欽（右）代表領獎。圖／台灣中油提供

「2024 APSAA 亞太暨台灣永續行動獎」今（8）日頒獎，台灣中油公司獲頒五項大獎，包括「台灣永續行動獎」3獎項（金、銀、銅級各1項），以及「亞太永續行動獎」2獎項（銀級），表彰台灣中油在實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs）上的努力。台灣中油同時以「Energy Go！能源與生態共舞」為主題參加「2024亞太永續博覽會」，展現深耕永續成果。

「亞太暨台灣永續行動獎」由財團法人台灣永續能源研究基金會設立，表揚各界在實踐聯合國17項永續發展目標工作上的卓越成果及貢獻。

SDG14保育海洋生態方面，台灣中油在建設第三座液化天然氣接收站的過程中，除了採取友善藻礁生態的外推方案，同時進行觀塘的區域生態保育工作，確保生物多樣性，分別以「藻回初衷，聚礁未來」專案及「Safeguarding the Ecology：Conservation Efforts for Rare Birds and Algal Reefs」專案獲頒台灣永續行動獎金級及亞太永續行動獎銀級。

SDG8促進就業與經濟成長方面，台灣中油運用冷排水的冷能，進行大型海藻養殖，培養多元藻類，開發海木耳禮盒、冰品、麵條，並透過海藻原料規格化，以及生產流程標準化，研發藻體食品、養殖飼料、保健醫療產品，除了帶動產業發展，同時也落實循環經濟，分別以「大海寶石藻類精粹」專案及「Circular Economic: The LNG Cool Energy Utilizations」專案，獲頒台灣永續行動獎及亞太永續行動獎銀級。

SDG15保育陸域生態方面，台灣中油在台中供油中心的綠色永續整治，採用環境友善低碳工法及最佳化工程管理，實現土壤整治、捍衛淨土的美好願景，以「油污轉寶土之綠色守護」專案獲得台灣永續行動獎銅級。

台灣中油與台電代表經濟部以「Energy Go!能源與生態共舞」為主題，參加8月8日至10日在台北世貿一館舉辦的「2024亞太永續博覽會」展覽，台灣中油表示，觀眾可使用手機在展館中體驗虛實互動，從中瞭解七大能源的知識與發展，館內復刻生態場域氛圍，讓觀眾體驗能源與生態共融實績。

中油公司 生態保育

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