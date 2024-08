「2024 APSAA 亞太暨台灣永續行動獎」台灣中油獲頒五大獎

「2024 APSAA 亞太暨台灣永續行動獎」今(8)日頒獎,台灣中油公司獲頒五項大獎,包括「台灣永續行動獎」3獎項(金、銀、銅級各1項),以及「亞太永續行動獎」2獎項(銀級),表彰台灣中油在實踐聯合國17項永續發展目標(SDGs)上的努力。台灣中油同時以「Energy Go!能源與生態共舞」為主題參加「2024亞太永續博覽會」,展現深耕永續成果。

「亞太暨台灣永續行動獎」由財團法人台灣永續能源研究基金會設立,表揚各界在實踐聯合國17項永續發展目標工作上的卓越成果及貢獻。

SDG14保育海洋生態方面,台灣中油在建設第三座液化天然氣接收站的過程中,除了採取友善藻礁生態的外推方案,同時進行觀塘的區域生態保育工作,確保生物多樣性,分別以「藻回初衷,聚礁未來」專案及「Safeguarding the Ecology:Conservation Efforts for Rare Birds and Algal Reefs」專案獲頒台灣永續行動獎金級及亞太永續行動獎銀級。

SDG8促進就業與經濟成長方面,台灣中油運用冷排水的冷能,進行大型海藻養殖,培養多元藻類,開發海木耳禮盒、冰品、麵條,並透過海藻原料規格化,以及生產流程標準化,研發藻體食品、養殖飼料、保健醫療產品,除了帶動產業發展,同時也落實循環經濟,分別以「大海寶石藻類精粹」專案及「Circular Economic: The LNG Cool Energy Utilizations」專案,獲頒台灣永續行動獎及亞太永續行動獎銀級。

SDG15保育陸域生態方面,台灣中油在台中供油中心的綠色永續整治,採用環境友善低碳工法及最佳化工程管理,實現土壤整治、捍衛淨土的美好願景,以「油污轉寶土之綠色守護」專案獲得台灣永續行動獎銅級。

台灣中油與台電代表經濟部以「Energy Go!能源與生態共舞」為主題,參加8月8日至10日在台北世貿一館舉辦的「2024亞太永續博覽會」展覽,台灣中油表示,觀眾可使用手機在展館中體驗虛實互動,從中瞭解七大能源的知識與發展,館內復刻生態場域氛圍,讓觀眾體驗能源與生態共融實績。