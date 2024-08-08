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冠德迎大案完工交屋！7月營收26.6億、年增翻倍 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

冠德（2520）8日公告，7月營收26.65億元，年增116.73%；累計今年前7月營收178.22億元，年增75.34%，單月、前7月均創同期新高紀錄。冠德指出，今年營收大幅成長五成以上，主要是在101A心天匯等建案交屋入帳所致。

冠德今年迎來完工入帳高峰，主要在總銷130億元的三重太子汽車舊廠「冠德心天匯」完工交屋認列下推升營運，另外，冠德手上目前有成屋「冠德信義BCF」、「冠德安沐居」、「冠德大直湛」可持續銷售認列，等於賣一戶，就可認一戶。

推案上，今年推案量共約200億元，下半年將陸續推出台中「裕毛屋案」、中和捷運聯開案「中和高中案」及北市「民權東路公辦都更商辦案」等，3案合計總銷逾百億元。

冠德指出，目前在手土地庫存量達3萬坪，已經備妥未來7至9年的開發案量，且因集團旗下有開發、投資興建、施工營造及零售百貨，所以相較其他開發業者有一定的優勢，未來將持續發揮綜效，爭取全台大型複合式開發案，包括捷運、公辦都更等，開發評估的腳步不會停止，此外，除了住宅案外，看好辦公市場，未來也會增加商用不動產的布局。

展望今年，冠德表示，新青安助攻市場買氣，且近年剛性需求仍多，預期房市在自住買盤穩定進場下，呈現價量持穩的格局。

公辦都更 捷運 營收

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