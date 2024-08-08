亞力營收／7月6.4億、年增11.9% 創同期新高

亞力（1514）8日公告，7月營收6.44億元，年增11.93%；累計今年前7月營收48.99億元，年增4.45%，單月、前7月均創歷史同期新高。

亞力目前在手訂單維持滿檔，訂單量達百億元左右，且在台電強韌電網計畫、高科技廠擴產、綠能產業興起及政府前瞻計畫等四大利基下，推升電力設備需求，亞力也持續接擭訂單，而在穩定出貨認列訂單下，幾乎每月營收都繳出好成績。

另，近期缺電、跳電事件頻傳，亞力認為，跳電主因為電網老舊，另還有新建置廠房，故相關硬體支出勢在必行。

除了台電強韌電網計畫外，AI等科技領域興起，可望將為重電業者帶來新一波商機。亞力指出，雲端服務供應商（CSP）會讓有大量電力需求，保守看近5年對重電產業貢獻良多，而AI資料中心高速度、高效率運算需要更龐大的電能予以支撐，所以可見的未來，在電能的供應、傳輸皆需要更多變電所GIS與變壓器予以保護及變壓，因此可望為業界帶來新一波商機。

展望未來，亞力指出，今年市場動能強勁，除了美國拜登兆元基建計畫所帶來的重電商機外，像日本、新加坡也有很好的接單機會， 另IDC機房及Al所帶動的變電所設備及工程皆有很大的商機，整體而言，對今年營運穩健樂觀。