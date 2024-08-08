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中科效應帶動台中新案連發 專家：這「隱藏版精華區」最具潛力

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

中科效應帶動，台中周邊房市需求持續走高，專家指出，科學園區帶動人口紅利，近年建商也瞄準推案，包括西屯、沙鹿、龍井等區新案連發，其中又以低基期的神岡區最具潛力，被譽為中科周邊「隱藏版精華區」。

中科園區成立21周年，根據中科管理局統計數據，截至今年4月底，中科營業額已較去年同期大幅成長8.71%，就業人數從2014年6月的24,783人，到2024年6月已增至53,947人，10年間淨增29,164人、增幅達117.68%，產值、就業雙雙創新高。

隨著中科的蓬勃發展，周邊地區的房地產市場也隨之水漲船高，其中台中豪宅建商「寶輝建設」攜手東京麻布台之丘「Azabudai Hills」總規畫團隊「株式會社日本設計」（NIHON SEKKEI），在中科特區打造的國際總體城區開發案「寶輝VILLAGE」，一、二期成交單價最高來到七字頭。

沙鹿新案均價呈現坐4望5之勢，其中龍寶建設推出的「和臻邸」最高單價已來到52.1萬元，創下區域新高價。另外，海線品牌建商茂洋建設鎖定台灣大道、七賢路口，推出成屋案「茂洋天玥META」，以便捷的交通機能及地段，備受置產族群青睞，據實價登錄揭露，成交均價為44.4萬元，最高單價也來到48.9萬元。

另，區內還有精銳建設「南斗路新案」預計第4季進場，基地對面即北勢國小，鄰近北勢商圈，坪數規劃38至44坪，熱鬧非凡。

深耕中部近40餘年的久樘開發，則是看好神岡區獨特的地理位置和發展潛力，在緊鄰潭雅神綠園道的中正南街三面臨路基地上，推出新案符合國際級fitwel健康建築認證及ESG永續建築規劃的新案「久樘南方童畫」，產品規劃25~34坪的2~3房，開車僅需8分鐘即可上國道四號、20分鐘車程更可直達中科，位置優越，預計將成為當地的指標健康宅，市場預估價格上看4字頭。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，中科的持續擴張將持續帶動周邊房市需求，而隨著更多高科技企業進駐和人才湧入中科，對優質住宅的需求只會與日俱增，特別是近年中科的國際化程度不斷提高，也吸引了不少外籍專業人士來此工作，這群高收入、高學歷的外籍人才在租屋市場也將產生新的需求，進一步推動了當地房地產市場的多元化發展，因此除了中科周邊西屯、沙鹿已成一級戰區，像神岡區這樣原先屬於低基期，卻擁有交通便利、生活機能完善優勢的區域，未來房價增值潛力大。

中部科學園區產業營業額、就業人數成長數據。資料來源／中科管理局
中部科學園區產業營業額、就業人數成長數據。資料來源／中科管理局

中科 建商 房市

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