中華車導入碳定價拚碳中和 明年攻國產電動商用車

中國知名電商平台「淘寶（Taobao）」即將於8月2日針對「淘寶全球大服飾包郵計畫」推出「滿人民幣99元」寄送台灣免運服務，這也是繼「淘寶PLUS」99包郵專區服務後，再度祭出的高額運費補貼，淘寶陸續出招的猛烈攻勢，是否會讓國內「蝦皮購物（Shopee）」的賣家受到嚴重衝擊，據了解，當淘寶消息曝光後，隨即引發賣家社團熱議，眾人多持不同看法，但有不少人紛紛表示，諸多從淘寶「淘」回台轉賣的商店恐怕要當心了。

2024-08-08 11:55