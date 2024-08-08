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中華車導入碳定價拚碳中和 明年攻國產電動商用車

中央社／ 台北8日電

中華車積極推動淨零碳排，今年布局碳揭露計畫（CDP），導入內部碳定價（ICP），規劃2050年達成生產全過程碳中和。中華車開發國產電動商用車預計2025年上市，今年新能源實驗室將完成大電流測試設備設置。

中華車積極推動淨零碳排目標，在日前公布的永續報告書，承諾依台灣2050淨零碳排路徑架構，設定短、中、長期減碳目標，規劃2030年較2018年減碳30%，2030年再生能源電力占比要到25%；2040年較2018年減碳50%，再生能源電力占比目標55%；2050年達成生產全過程碳中和。

中華車表示，今年推動碳揭露計畫（CDP），提升廠區減碳評估，並導入內部碳定價（ICP），規劃每公噸CO2新台幣1039元，讓各部門落實減碳效益的管理機制。

在再生能源布局，中華車新竹廠今年預計建置550kW太陽能發電裝置，楊梅廠也持續建置，預計2030年2廠共建置超過10000 kW。

在國產電動車進展，中華車以模組化及平台化的開發模式，積極推進3.5噸電動商用車開發作業，預計2025年上市。

中華車表示，電動商用車將搭載自主開發的三電系統（電機、電控、電池），以及先進駕駛輔助系統（ADAS）功能等，帶動協力體系升級智慧化與電動化。

在電動車電池布局，中華車指出，新能源實驗室2021年啟用，2022年廠區擴建，2022年底完成整改新科模組測試設備，加速完成電池包性能驗證，並配置儲能櫃，回收電池測試時放電能量，2023年進行模組測試設備整改，預計今年完成大電流測試設備設置，增加測試量能。

因應汽車產業電動化、智慧化及聯網化趨勢，中華車指出，持續深化整車與關鍵系統自主技術能量，積極與協力體系合作，推動零配件國產化工作，提升國內汽車產業在國際電動車供應鏈的影響力。

在零件國產化布局，中華車指出，2023年台灣當地採購金額比例54%，其中環保標章車型零件採購占比39%。

中華車指出，未來逐步推出電動車款，協助中小企業推動綠色運輸，對內積極開發低碳製程，投入生產設備節能改造，增加再生能源與潔淨能源使用比例，以達到科學基礎目標倡議組織SBTi減碳目標。

中華車2023年12月加入科學基礎目標倡議組織，並於今年1月通過承諾，預計2年內提交減排目標與量化運算。

中華車 再生能源 減碳

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