台北新案10坪單價要153萬 鳥籠宅也蔓延到新北市
房價高漲下，民眾負擔不起，建商也愈蓋愈小，甚至如同「鳥籠」。住展雜誌彙整今年上半年北台灣推出的最小坪數新案，前五案中，有四案位在台北市，規劃出最小坪數僅10坪的是中山區兩案「中山自在」與「TWIN LINE」，最小11坪的則有信義區「緻信義」、松山區「敦北vogue」，最小12坪的是新北市新店區的「佳元柒章」。
進一步來看，這些社區的平均每坪開價方面一致表現出又小又貴，住展雜誌企研室發言人陳炳辰指出，位於台北市中心的四案身價都不低，「TWIN LINE」、「緻信義」、「敦北vogue」皆來到平均單價150萬元以上，「中山自在」也開出135萬元，寸土寸金的首都效益，輔以精華地帶，機能便利，價碼無疑走高。
像「敦北vogue」所屬小巨蛋生活圈，還有雙敦學區加持，而「中山自在」則鄰近林森商圈，出租套房市場熱度不言可喻，「TWIN LINE」與「 緻信義」也各有南京復興站與世貿生活圈優勢。這些區域如果推出新案，實價上成交單坪均價在120-170萬元之譜，還要能買在總價1000多萬元，恐怕就剩套房小宅。
陳炳辰表示，如今台北市的新案房價，平均總價落在3000多萬元，1000多萬元的產品對於自住、投資買方有誘因，建商自然敢於規劃，比方說「中山自在」與「TWIN LINE」整體社區坪數皆在10-20坪，可說為當前市場量身打造，建案粉絲團的順銷資訊印證購置方捧場買單，且以「TWIN LINE」來說，10.6坪套房實價揭露最高單價達149.9萬元，買盤青睞度可見一斑。
另外，這股小而貴的風潮也從台北市向外發展，此次統計今年新北市最小宅新案代表「佳元柒章」，位於新店區的蛋黃區七張一帶，開出9字頭水位依舊快速完銷；又有桃園市龜山區長庚生活圈的「詠勝緻」，最小單位規劃15坪，社區平均開價則達7字頭，兩案位置皆具捷運生活圈概念，且區域小宅新案稀缺，建商規劃遂有恃無恐。
陳炳辰表示，下半年已知有台北市萬華區西門町周邊、新北市土城區運校重劃區傳出新案規劃15坪以下產品，單價將來到區域高水位，而在地段、建商品牌、總價優勢，以及小宅主流下，佳況可期。由於這類物件搶手度高，有意購置得多留意早鳥資訊，但亦提醒自住使用空間狹小，且社區不乏投資客，高單價是否具備性價比，倒可再作權衡。
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