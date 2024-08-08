台北新案10坪單價要153萬 鳥籠宅也蔓延到新北市

房價高漲下，民眾負擔不起，建商也愈蓋愈小，甚至如同「鳥籠」。住展雜誌彙整今年上半年北台灣推出的最小坪數新案，前五案中，有四案位在台北市，規劃出最小坪數僅10坪的是中山區兩案「中山自在」與「TWIN LINE」，最小11坪的則有信義區「緻信義」、松山區「敦北vogue」，最小12坪的是新北市新店區的「佳元柒章」。

進一步來看，這些社區的平均每坪開價方面一致表現出又小又貴，住展雜誌企研室發言人陳炳辰指出，位於台北市中心的四案身價都不低，「TWIN LINE」、「緻信義」、「敦北vogue」皆來到平均單價150萬元以上，「中山自在」也開出135萬元，寸土寸金的首都效益，輔以精華地帶，機能便利，價碼無疑走高。

像「敦北vogue」所屬小巨蛋生活圈，還有雙敦學區加持，而「中山自在」則鄰近林森商圈，出租套房市場熱度不言可喻，「TWIN LINE」與「 緻信義」也各有南京復興站與世貿生活圈優勢。這些區域如果推出新案，實價上成交單坪均價在120-170萬元之譜，還要能買在總價1000多萬元，恐怕就剩套房小宅。

陳炳辰表示，如今台北市的新案房價，平均總價落在3000多萬元，1000多萬元的產品對於自住、投資買方有誘因，建商自然敢於規劃，比方說「中山自在」與「TWIN LINE」整體社區坪數皆在10-20坪，可說為當前市場量身打造，建案粉絲團的順銷資訊印證購置方捧場買單，且以「TWIN LINE」來說，10.6坪套房實價揭露最高單價達149.9萬元，買盤青睞度可見一斑。

另外，這股小而貴的風潮也從台北市向外發展，此次統計今年新北市最小宅新案代表「佳元柒章」，位於新店區的蛋黃區七張一帶，開出9字頭水位依舊快速完銷；又有桃園市龜山區長庚生活圈的「詠勝緻」，最小單位規劃15坪，社區平均開價則達7字頭，兩案位置皆具捷運生活圈概念，且區域小宅新案稀缺，建商規劃遂有恃無恐。