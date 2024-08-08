「高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」 A基地招商啟動

全國首例TOD結合運動園區的捷運場站開發案「高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」廉政平臺成立大會暨A基地招商說明會，於8日上午登場，由招商總顧問仲量聯行協助高雄市政府舉辦，並由副市長林欽榮代表高雄市政府，與法務部廉政署、高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署共同宣示成立廉政平臺，再接續說明本案開發效益及招商條件，招商現場共計吸引逾20家潛在投資人了解本案。

林欽榮表示，O9聯開案總面積2.03公頃，預估全案開發後可引入171億元投資，A基地率先公告，象徵O9站運動樂活新都心正式啟動。

林欽榮分析，高雄市政府為推動「高雄運動城市政策」，先進行O9聯開案基地右側之中正體育場華麗轉身改建計畫，將原本封閉式場所，改造為開放式場域，保存部分看台，打造600公尺的環形高架市民散步道，導入公園遊憩、商業服務機能，同時更新既有運動設施，創建「Kaohsiung Highline」開闊新穎複合型運動公園，預計2024年底完工。

林欽榮指出，O9聯開案在歷經2年都市計畫變更程序，將原有運動設施重新集中規劃設置，興闢公園、綠地及綠兼道等公共設施，並拓寬輔仁路、輔仁路7巷及四維一路道路系統，提供市民舒適優質的開放生活場域及改善長期壅塞路網，提供民眾更舒適安全的道路環境，周邊的公共設施將配合開發時程優先到位，加上原有運動設施的升級，開發後將成為高雄最大「運動產業聚落」新地標。

高雄捷運局長吳嘉昌表示，隨著高雄地區捷運路網逐步成形，以捷運站周邊為生活核心的發展型態，將為高雄帶來新的城市翻轉契機，本案將分為3處基地招商，7月29日已優先公告位於輔仁路側的A基地，土地面積約1,571坪，容積率630%，預估可興建約1.77萬坪開發大樓，並引入公共托育設施及親子館，預估民間投資總金額約36億元，運動休閒生活聚落首部曲啟動，逐步開發成為新穎複合運動場所，高雄市政府預估至少分回價值20億元樓地板，本案的推動值得期待。

招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，近年高雄市大眾運輸建設四線齊發，成為雙北市外捷運路網最完整的地區，同時伴隨著產業轉型成功引入就業及人口進駐，也帶動捷運場站開發，TOD軌道經濟成為投資人重點投資項目之一。

侯文信指出，本案基地位於高雄捷運橘線O9站，從國道1號高速公路高雄交流道下來1分鐘，擁有良好的交通區位優勢，緊鄰武廟生活圈、苓雅運動中心、華麗轉身後的中正運動場，跨國道3分鐘內抵達衛武營國家藝術中心，為國內獨具多元生活機能之區域，以【高雄樂活新都心】為發展定位。

侯文信表示，從A基地先行招商建置完善生活機能後，再進行BC基地招商，全部開發後將成為南高雄具備複合機能—休閒、運動、購物、餐飲、辦公於一體的嶄新運動產業園區地標，為市民打造全齡健康新生活場域，也透過捷運場站開發帶動苓雅區再發展。