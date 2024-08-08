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風雨欲來！全台上半年法拍量增一成 這兩都投資客提前翻車

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

住商機構觀察內政部統計，全台2024年上半年法拍移轉棟數達1,840棟，年增10.3％，六都中，以新北市法拍移轉量達329棟最高。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，雖說上半年法拍量出現增長，惟整體數據仍是自2009年有統計以來的同期次低，僅高於2023年，顯示央行進入升息循環，且推出多重打炒房措施，惟整體違約率仍不高，市場體質仍健康。

根據內政部數據，全國2024年上半年法拍移轉棟數達1,840棟，去年同期相比，漲幅逾一成，徐佳馨分析，法拍移轉量被視為房市景氣的反向指標，但今年上半年法拍移轉量與歷年相比，仍處相對低點；至於國內法拍量出現增加，主要原因是自2022年以來進入升息循環，尤其3月央行再度升息，當部分購屋人負擔加重，加上超額槓桿，又找不到「接盤俠」，就可能讓愛屋淪落法拍市場。

觀察六都法拍移轉量，僅新北、高雄市與去年相比出現增長，其中新北市上半年度移轉棟數達329棟，為3年來同期最高。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，南北兩大都會區同時出現法拍案量成長，主要有兩大原因，一是兩市同為房市熱區，其中新北上半年新案量爆出歷史巨量，高雄市則憑藉半導體產業議題吸引各路建商進駐，推案量巨大區域，適逢近期政府推出選擇性信用管制與升息措施，小型業者周轉不靈，即可能出現部分法拍量體；二是兩大都會區近期重劃區議題濃厚，吸引投資族群置產，但當央行升息，致使高槓桿族群提前「翻車」。

賴志昶認為，全台此次法拍案量增加，搭配近期屢傳銀行房貸水位已滿、全球股災等消息，有「山雨欲來風滿樓」的局勢，惟在高房價時代，且法拍釋出案量仍處低水位，買方要到法院撿便宜恐也不容易，且法拍有難辨識屋況、需準備底價2~3成保證金、得標需7日內繳清尾款等條件，建議有意進場者，需多詢問銀行貸款條件，且探訪鄰里了解屋況，才能保證買到適宜的法拍物件。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

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