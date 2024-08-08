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富邦證券輔導成信實業將於創新板掛牌 把半導體廢棄物變再生資源

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券輔導的成信實業舉辦上市前業績發表會，成信實業董事長陳鵬(左)、富邦證券董事長程明乾(右) 共同出席業績發表會。(富邦證券/提供)
富邦證券輔導的成信實業舉辦上市前業績發表會，成信實業董事長陳鵬(左)、富邦證券董事長程明乾(右) 共同出席業績發表會。(富邦證券/提供)

富邦證券輔導的成信實業（6969）7日舉辦上市前業績發表會，預計將於9月在創新板掛牌。成信實業主要從事半導體業製程廢棄物回收，循環資源再生製品之研發、製造與銷售，及提供客製化資源再生循環技術顧問服務。

富邦證券董事長程明乾表示，成信實業以零廢棄為經營的核心價值，技術團隊具備多年資源循環產業實務經驗與學界經驗，運用先進的「都市採礦」技術，持續在永續領域耕耘與發光。成信實業經常受託為國內半導體晶圓代工廠、封裝廠及太陽能晶片廠等進行廠內廢棄物資源化進行可行性評估，是國內循環經濟領域少數被認可的專業團隊。

成信實業總經理謝雅敏表示，公司產品的生產、製造主要是從廢棄物中回收可使用的資源物，解決台灣缺乏天然資源的困境，提供客製化循環經濟解決方案，建構永續供應鏈。另外，中科廠目前已申請事業廢棄物再利用許可，屆時可增加服務其他半導體晶圓代工廠製程產生污泥的業者，處理量能可望攀升，未來也有機會複製此服務模式到海外客戶，對公司未來營運有重大助益。

依據環境部資源循環署2023年事業廢棄物申報量統計報告指出，全國事業廢棄物處理以再利用為主，隨著近年推動產業資源循環，2023年事業廢棄物再利用率達85.40%。未來環境部資源循環署將持續推動資源有效循環利用，預估將帶動市場需求，亦將推升成信實業之營運動能。

半導體 廢棄物 晶圓代工廠

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