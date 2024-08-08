快訊

新北鶯歌最大夜市來了 占地1200坪將試營運

主計總處揭台灣經濟三結構變了 未來環境該喜還是憂？

iPhone 16實機影片曝！5色真正色調超驚豔 他讚這2色「果然好看」

助淨零碳排 陳正祺：啟動ESCO深度節能改善製程設備

中央社／ 台北8日電

為協助企業達成淨零碳排目標，經濟部次長陳正祺表示，已啟動ESCO深度節能計畫，協助製造業、傳統產業改善製程設備，也規劃4年內培育20萬AI人才，協助百工百業導入AI應用，盼加速推動產業數位、綠色雙軸轉型。

陳正祺今天出席「2024第三屆亞太永續博覽會開幕式暨頒獎典禮」致詞表示，面對氣候變遷挑戰，百工百業彼此激發創新和永續的思維，共同尋求綠色解決方案。

陳正祺表示，環境災難新聞愈來愈多，天然災害發生頻率和規模增加，近期美國加州野火、中國大洪水等事件，顯示全球面臨極端環境的嚴峻挑戰。國際調查報告指出，氣候變遷、生物多樣性、森林破壞等已被視為最急迫的永續發展挑戰。

陳正祺指出，亞太地區是全球經濟主要驅動力的來源，2022年占全球GDP的62%、貿易量48%，但同時也產生6成能源消費和溫室氣體排放，因此亞太地區對全球的永續發展非常重要。

陳正祺表示，總統賴清德對永續議題非常重視，上任即宣示淨零轉型的5大策略，並指示經濟部啟動第二次能源轉型，加強地熱、氫能、生質能和海洋能等多元綠能開發。

推動深度節能方面，陳正祺表示，為協助企業因應RE100等要求，經濟部已啟動ESCO深度節能計畫，協助製造業、傳統產業改善製程設備，透過推動數位、綠色雙軸轉型，加速產業低碳轉型。

此外，陳正祺表示，規劃4年內培育20萬AI人才，協助百工百業導入AI應用，並規劃修法產創條例第10條之1，將AI和節能減碳設備納入投資抵減項目，加速產業雙軸轉型。

為呼應永續精神，陳正祺表示，經濟部與台電、中油等所屬國營事業今年皆有參與博覽會，展現生態共榮等成果，同時實踐綠色會展精神，也希望參展企業透過參展，深化國際合作，共同尋求綠色解決方案，以創造綠色成長的新經濟模式，對全球永續發展做出貢獻。

AI 經濟部

延伸閱讀

政院拍板四年投入353億 朝三方向研擬深度節能計畫

政院擬4年353億推深度節能 冷氣、冰箱汰舊補助擴大

證交所前進永續博覽會

2024亞太永續博覽會明登場！統一超商邀民眾體驗「日常碳」　7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手聯展永續主題

相關新聞

亞力營收／7月6.4億、年增11.9% 創同期新高

亞力（1514）8日公告，7月營收6.44億元，年增11.93%；累計今年前7月營收48.99億元，年增4.45%，單月...

中科效應帶動台中新案連發 專家：這「隱藏版精華區」最具潛力

中科效應帶動，台中周邊房市需求持續走高，專家指出，科學園區帶動人口紅利，近年建商也瞄準推案，包括西屯、沙鹿、龍井等區新案...

台北新案10坪單價要153萬 鳥籠宅也蔓延到新北市

房價高漲下，民眾負擔不起，建商也愈蓋愈小，甚至如同「鳥籠」。住展雜誌彙整今年上半年北台灣推出的最小坪數新案，前五案中，有...

富邦證券輔導成信實業將於創新板掛牌 把半導體廢棄物變再生資源

富邦證券輔導的成信實業（6969）7日舉辦上市前業績發表會，預計將於9月在創新板掛牌。成信實業主要從事半導體業製程廢棄物...

從恐龍展、紅髮艾德到《歌劇魅影》都是版圖…寬宏董座想邀泰勒絲來？他點台灣弱勢之處

今年2月寬宏邀請英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）來台演唱會，第1季營收6.33億，創掛牌來新高。

淘寶99元人民幣「台灣免運」讓蝦皮「下課」？一文看中國電商攻勢

中國知名電商平台「淘寶（Taobao）」即將於8月2日針對「淘寶全球大服飾包郵計畫」推出「滿人民幣99元」寄送台灣免運服務，這也是繼「淘寶PLUS」99包郵專區服務後，再度祭出的高額運費補貼，淘寶陸續出招的猛烈攻勢，是否會讓國內「蝦皮購物（Shopee）」的賣家受到嚴重衝擊，據了解，當淘寶消息曝光後，隨即引發賣家社團熱議，眾人多持不同看法，但有不少人紛紛表示，諸多從淘寶「淘」回台轉賣的商店恐怕要當心了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。