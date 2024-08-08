助淨零碳排 陳正祺：啟動ESCO深度節能改善製程設備

為協助企業達成淨零碳排目標，經濟部次長陳正祺表示，已啟動ESCO深度節能計畫，協助製造業、傳統產業改善製程設備，也規劃4年內培育20萬AI人才，協助百工百業導入AI應用，盼加速推動產業數位、綠色雙軸轉型。

陳正祺今天出席「2024第三屆亞太永續博覽會開幕式暨頒獎典禮」致詞表示，面對氣候變遷挑戰，百工百業彼此激發創新和永續的思維，共同尋求綠色解決方案。

陳正祺表示，環境災難新聞愈來愈多，天然災害發生頻率和規模增加，近期美國加州野火、中國大洪水等事件，顯示全球面臨極端環境的嚴峻挑戰。國際調查報告指出，氣候變遷、生物多樣性、森林破壞等已被視為最急迫的永續發展挑戰。

陳正祺指出，亞太地區是全球經濟主要驅動力的來源，2022年占全球GDP的62%、貿易量48%，但同時也產生6成能源消費和溫室氣體排放，因此亞太地區對全球的永續發展非常重要。

陳正祺表示，總統賴清德對永續議題非常重視，上任即宣示淨零轉型的5大策略，並指示經濟部啟動第二次能源轉型，加強地熱、氫能、生質能和海洋能等多元綠能開發。

推動深度節能方面，陳正祺表示，為協助企業因應RE100等要求，經濟部已啟動ESCO深度節能計畫，協助製造業、傳統產業改善製程設備，透過推動數位、綠色雙軸轉型，加速產業低碳轉型。

此外，陳正祺表示，規劃4年內培育20萬AI人才，協助百工百業導入AI應用，並規劃修法產創條例第10條之1，將AI和節能減碳設備納入投資抵減項目，加速產業雙軸轉型。

為呼應永續精神，陳正祺表示，經濟部與台電、中油等所屬國營事業今年皆有參與博覽會，展現生態共榮等成果，同時實踐綠色會展精神，也希望參展企業透過參展，深化國際合作，共同尋求綠色解決方案，以創造綠色成長的新經濟模式，對全球永續發展做出貢獻。