信義房屋旗下信義開發 推動永續建築節能減碳

資策會日前恰逢成立45周年舉辦一系列慶祝活動，其中「GAI觸動的數位轉型未來研討會」特邀產官學界代表齊聚一堂 ，信義企業集團旗下信義開發亦以營建產業推動永續楷模與會，除發表專題演講外並擔任研討會與談人。信義開發將2023年訂為「共融預建築」元年，宣示要透過永續建築工法，社區營造等作法，成為產業ESG標竿。其中，「嘉品案」引入E化節能相關軟硬體，包括智慧電力系統、智慧CT比流器與匝道器等，提升住戶的「能源可視化」，並透過社區營造灌輸「節能意識」，更有效落實節電。

信義開發副總經理李建坤指出，建設產業在全球碳排放中佔比達40%，其中30%來自建物興建產生的「蘊含碳排」，而70%則來自住戶入住產生的「使用碳排」。因此，積極地減碳對信義開發與整體社會、環境相當重要。

為達到2050年淨零目標，信義開發專注於建築設計與選材上的節能減碳措施，並引進AI技術以提升能源管理效能。過去，信義開發在綠建築設計方面取得顯著成就，使用能源管理系統（EMS）基於數據分析，精確定位潛在客群需求，量身打造適合的居住空間。接著，採用被動式設計，配合基地的物理環境，針對不同環境預先模擬效果，設計出相應的自然通風和採光空間。最後，在節能建材方面，重點放在隔熱設計，包括隔熱玻璃、外牆遮陽和屋頂隔熱，從而減少空調的使用。

李建坤相信，數據決定一切。舉例來說，在能源使用方面，信義開發在「嘉品案」中透過能源管理系統（EMS）引進節能E管家，找出自身能源使用的數據，進一步進行溫室氣體碳盤查，證明了節能措施的可行性和價值。因此，數據轉型對於產業發展和淨零目標至關重要。信義開發也願意先行投入這些行動，將創新的做法引進業界，帶領產業進步，為社會創造最大的價值。