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生態防治、青銀同宅 台糖永續行動TSAA摘金奪銀

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台糖長期耕耘淨零永續，並深化於各項業務之成果有目共睹，今年再以「猛禽治鼠護蔗田」及「崇賢青銀共居循環住宅」勇奪第四屆「TSAA台灣永續行動獎」金、銀雙獎。台糖公司總經理陳立人於8日代表出席頒獎典禮接受表揚，除感謝各界肯定外，也表示台糖未來會持續精進永續經營，並為社會及環境貢獻一己之力。

台糖自2021年TSAA永續行動獎開辦以來，迄今已連續第四年獲得殊榮，從尖山埤生態復育(銅獎)、水陸光電及循環住宅(雙金獎)、小港廠鍋爐改燒天然氣(銀獎)，到本屆推動生態防治及青銀循環宅等，台糖的ESG執行力及亮眼成果屢獲外界肯定與讚許。

台糖表示，為打造健康農業環境，台糖近年與屏科大合作推動「猛禽治鼠護蔗田」計畫，於台糖曾文農場履歷蔗田設置棲架，招禽捕鼠，利用天敵防治，進而減少使用農藥；本計畫亦獲得豐碩生態成果，記錄到包括瀕臨絕種的東方草鴞在內共9種猛禽及11種保育鳥類，實現農業與生態共存，獲頒金獎實至名歸。今年2月更將此試驗擴大至龍岩及同安農場，盼能找出最佳綜合性鼠害防治模式，拋磚引玉，鼓勵更多友善生態農法，促進農業升級創新。

此次獲銀獎的「青銀共居循環住宅」則是繼沙崙循環宅後，台糖再於2023年完成的指標型建案。本建案不僅響應「循環經濟」、「淨零建築」及「銀髮住宅」等三大國家政策，還採用「以租代購」與「建材護照」模式，有效降低營運及拆除階段的碳排放。住宅設計導入主動及被動節能措施，經第三方公正機構驗證，節能率43%、減碳率25%，每年減碳量約99,564公斤CO2e。台糖更藉此建立淨零建築標準作業流程，將自身經驗總結為節能指引手冊，供未來建築設計者或相關單位參考，協助推動「2050年全國85%建築物為近零碳建築」之政策目標。

台糖表示，台糖公司一向以負責任的態度，致力提供社會大眾優質、友善且可信賴的產品與服務。從投入友善生態農法、製糖及養豬廢棄物循環再利用、綠能及循環住宅，另推出美人晶凍、食用油品及魚罐頭等具有環保、減碳及生態標章之產品，不僅展現台糖推動事業經營，亦兼顧社會及環境之用心外，亦實踐不斷邁向卓越，領先綠色未來之企業承諾。

台糖 生態 農業

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