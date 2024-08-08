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崇越奪亞太永續銅獎台灣永續銀獎 推風場經濟鏈

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
崇越科技榮獲亞太永續行動獎─銅獎、台灣永續行動獎─銀獎雙項殊榮（右為崇越科技永續長室孫格偉副總經理）。圖／公司提供
崇越科技榮獲亞太永續行動獎─銅獎、台灣永續行動獎─銀獎雙項殊榮（右為崇越科技永續長室孫格偉副總經理）。圖／公司提供

崇越（5434）8日提到，全力投入綠色領域，深耕環保綠能事業、啟動綠色生產，落實企業永續發展，榮獲「亞太永續行動獎─銅獎」與「台灣永續行動獎─銀獎」肯定。

崇越指出，協助企業客戶減少製程中的廢棄物，落實回收再利用，積極搜尋及研發更多新世代節能產品、綠色產品、低能耗設備、材料回收再利用等技術，並提供環境評估監測，以循環再利用、智慧綠能、低碳生產、環保工程等方式協助產業推動綠色製造轉型。

光能清洗助攻綠色製造轉型 榮獲亞太永續行動銅獎肯定

石墨治具清洗是半導體製程中不可或缺的環節，傳統清洗方式多透過化學清洗及噴砂清洗，容易耗損治具結構，導致使用壽命減短，清洗過程中產生的廢液更會造成環境污染。

崇越提到，開創業界唯一的精密清洗技術─「自動光能清洗」，利用高能量的脈衝光束，瞬間將治具表面上的污垢剝離，帶動設備清洗朝「無耗損、無廢水、低耗電」邁進，強化產品永續與生態設計，可延長治具使用壽命，推展產業跨域加值的循環經濟，降低環境衝擊，落實SDGs9.促進包容且永續的工業。

光能清洗建立全方位、高效率、最理想的捷徑方式，提供永續完整解決方案。崇越科技表示：「相較於傳統清洗方式，光能清洗不僅能節省95%的時間，降低耗能，清洗過程不需用水，可100%省水，更解決清洗造成的水污、空污等環保問題。」該減少資源耗費的新世代技術，榮獲2024年APSAA亞太永續行動獎─銅獎肯定。

風場打造生態多樣性 促地方漁業就業轉型 榮獲台灣永續行動銀獎

崇越集團旗下關係企業「光宇工程」，提供環境評估及監測服務，鏈結國內多個領域的專家學者投入調查與研究，以專業監測實證數據強化環境影響可信度，推動漁業、環境、再生能源發展共存，獲得「台灣永續行動銀獎」肯定。

促進地方就業轉型及韌性，光宇將在地居民納入風場經濟鏈，如：租借當地漁船出海調查、培訓漁民成為海洋哺乳類觀察員，於風機基礎打樁期間聘僱漁民監測鯨豚活動；在風場成立禁漁區的同時，協助漁民就業轉型，保障漁民生計。

為避免風機施工影響台灣西部海域稀有保育類「中華白海豚」及其他鯨豚生態，光宇工程籌組水下噪音團隊，研發台灣第一套打樁期間四點位即時水下噪音監測系統，成功複製運用於彰化遠岸外海地區111座風機及兩座變電站共349支基樁，於打樁期間即時監控環境噪音。此外，透過水下攝影並量化分析離岸風機的聚魚情況，調查顯示，相較於傳統魚礁崩解丶沉埋或洗掘等問題，證實離岸風機基礎能提供持久良好的魚礁效應。

迎向淨零碳排浪潮，崇越提到，集團遵循政府淨零碳排規畫，除開發中古設備買賣、回收清洗服務，亦積極規劃碳盤查、碳查證至減碳輔導之一條龍服務，持續與供應商及客戶緊密合作，共同研發節能減碳產品與技術，並整合環保綠能事業，邁向企業永續經營目標。

漁民 環保

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