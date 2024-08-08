和泰集團 LEXUS SKILL BUILDING 產學交流研討會 實現產學共榮
和泰汽車作為台灣車市的龍頭，不只是汽車的銷售，更要提供超越顧客期待的售後服務，同時培養青年學子技職能力，協助畢業後無縫接軌的進入職場，於2021年推出「LEXUS SKILL BUILDING技術人才培育計畫」，為大學生提供了在全台Lexus經銷商實習的機會。
和泰集團代理的汽車銷售不僅在車輛銷售屢創佳績，一直致力於培養專業技術人才，並將人才視為寶貴的資產，建立卓越的技術人才培訓制度和豐富的教學資源，才能提供超越顧客期待的售後服務，持續藉由產學合作，緊密連結和泰、經銷商及學校的合作關係，共同克服未來的挑戰，實現產學共榮。
為大學生提供了在全台Lexus經銷商實習的機會。實習期間，學生們可透過原廠教育培訓，並獲得原廠技術力認證。自計畫啟動以來，已經有三屆共72名學生參加，其中超過七成的學生畢業後留在集團內服務。
促進學界與產業界的深入交流，8月7日和泰集團假健行科技大學舉辦第二屆「LEXUS SKILL BUILDING產學交流研討會」，邀請實習計畫合作的科技大學車輛機械系主任或教授代表與會，包含亞東、東南、城市、健行、萬能、虎尾、南開、吳鳳、崑山及南臺共10所大學參加。
和泰集團表示，本次研討會議題豐富，包含虎尾科大鐘證達教授分享「扭力分配差速器於HV應用」的研究成果 ; 健行科大賴柔雨系主任則以「AR於車輛診斷檢修實務操作」為題，分享AR實際運用於檢診及教學的經驗 ; 和泰汽車Lexus服務部同仁亦分享「LEXUS-LINK車聯網服務應用及發展」，交流汽車產業趨勢及技術發展，與會人員均獲益良多。
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