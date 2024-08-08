鳥籠宅熱門 北台灣上半年最小宅規劃僅10坪

房價漲不停，民眾負擔不起高總價，只能屈就坪數，住展雜誌彙整今年北台灣上半年推出的最小坪數新案，前五小案中有四個在台北市，規劃出最小坪數僅10坪的是中山區兩案「中山自在」與「TWIN LINE」，最小11坪的則有信義區「緻信義」、松山區「敦北vogue」，最小12坪的是新北市新店區的「佳元柒章」。

進一步來看，這些社區的平均每坪開價方面一致表現出又小又貴。住展雜誌發言人陳炳辰指出，位於台北市中心的四案身價都不低，「TWIN LINE」、「緻信義」、「敦北vogue」皆來到平均單價150萬元以上，「中山自在」也開出135萬元，寸土寸金首都效益，加上精華地帶，機能便利，價碼走高。

像「敦北vogue」所屬小巨蛋生活圈，還有雙敦學區加持，「中山自在」則鄰近林森商圈，「TWIN LINE」與「 緻信義」也各有南京復興站與世貿生活圈優勢。這些區域推出新案，成交均價在120-170萬元，要買在總價一千多萬元，恐怕就剩套房小宅。

陳炳辰表示，如今台北市的新案房價，平均總價落在三千多萬元，一千多萬元的產品對於自住、投資買方有誘因，建商敢於規劃，比方說「中山自在」與「TWIN LINE」整體社區坪數皆在10-20坪。

另外，這股小而貴的風潮也從台北市向外發展，本次統計今年新北市最小宅新案代表「佳元柒章」，位於新店區的蛋黃區七張一帶，開出9字頭水位依舊快速完銷；又有桃園市龜山區長庚生活圈的「詠勝緻」，最小單位規劃15坪，社區平均開價則達7字頭，兩案位置皆具捷運生活圈概念。

陳炳辰表示，下半年已知有台北市萬華區西門町周邊、新北市土城區運校重劃區傳出新案規劃15坪以下產品，單價將來到區域高水位，由於這類物件自住使用空間狹小，且社區不乏投資客，高單價是否具備性價比，宜多考量。