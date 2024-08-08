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自助式五金賣場振宇五金 上半年獲利3378萬、每股賺1.75元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
振宇五金是全台第一間開架式、自助式五金賣場，受惠於近年老屋翻修及DIY風氣盛行，發展也相當快速。圖／聯合報系資料照片
振宇五金是全台第一間開架式、自助式五金賣場，受惠於近年老屋翻修及DIY風氣盛行，發展也相當快速。圖／聯合報系資料照片

振宇五金公布第2季財報，累計上半年營收10.39億元，年增10.3%，稅後淨利3378萬元，年增64.99%，EPS為1.75元，並同步公布7月營收為1.85億元，較去年同期成長9.28%，累計1至7月合併營收達12.24億元，較去年同期成長10.15%。

振宇五金表示，第2季營運成長動能主要得益於新展店的效益以及在政府採購專案中的成功，取得了數個重要的政府採購訂單進一步擴大了業務範圍；展望下半年，第3季是主要颱風季節，修繕需求推升，通常是五金行業營運旺季，營收表現可望超越第2季。

在營運展店方面，繼8月3日太平長億店新店開幕以及沙鹿鎮南店搬遷重新開幕後，預計將於9月29日成立楊梅中山店成為全台第83間門市，振宇五金表示，下半年度將於北部和南部持續擴展新門市，預計2024年度達到85家門店，穩健邁向2026年百家門店目標，同時展店持續加強社區互動與在地圖書館跟活動中心合作舉辦社區教學推廣，提高滲透率，預計年度場次達40場。

在產品策略上，振宇五金指出，為強化商品結構與配合衛福部推動長照政策，引進長照相關商品，透過連鎖門市優勢，讓全台有需求的家庭及長照機構能更便利採購及改善居家無障礙環境，除此之外，7月啟動與系統家具商合作，首批展示門市淡水淡金店、台中經貿店以及台南裕農店，結合了高品質、可客製化的特點快速訂製系統家具的全新服務，透過合作促使振宇五金更全面提供顧客多元選購商品的服務。

此外，在數位布局方面，振宇五金表示，下半年計劃推出全新的購物車網站以OMO整合策略，結合線上購買與門市取貨服務，藉由全新購物車網站的推出，進一步提升線上營收和增加門市流量，以及透過持續增長的會員數擴展市場影響力。截至上半年，會員數相較去年同期增長18.19%，顯示振宇五金在數位轉型方面的成功策略。

營收 長照

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